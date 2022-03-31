6 مشروبات لحرق أسرع للدهون

بيروت - نادين محمد - يمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة بـ6 مشروبات صباحية، يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائي لحرق الدهون، فهي غنية بالألياف التي تساعد على منحك الشبع، وفي الوقت نفسه حرق أسرع للدهون، إليك 6 مشروبات تخسيس لحرق الدهون العنيدة اختاري منها المشروب الذي يناسبك.

1-مشروب الليمون والعسل

الليمون غني بمضادات الأكسدة. عندما تقوم بعصر نصف ليمونة في ماء دافئ، نحصل على كوب مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي لا تساعد فقط في حرق الدهون، ولكن أيضاً تطرد السموم من الجسم. نضيف إليها القليل من العسل للتذوق، وسنحصل على مشروب صباحي مثالي ونتناوله على معدة فارغة قبل الإفطار بـ20 دقيقة على الأقل؛ للحصول على أفضل النتائج.

الكمون منخفض السعرات الحرارية، وله القدرة على التخلص من السموم، كما ينظم مستويات السكر في الدم في الجسم، ويقلل من الكوليسترول السيء، بجانب تحسين التمثيل الغذائي وحرق دهون الجسم بشكل أسرع، أول شيء في الصباح.

للحصول على أفضل النتائج، يمكنك إضافة هذا إلى نظامك الغذائي اليومي 2-3 مرات في اليوم بعد الوجبات.

لتحضير ماء الكمون ، تحتاجين إلى نقع ملعقة صغيرة في كوب من الماء طوال الليل، وتغليها في الصباح وتناولها وهي ساخنة.

أو يمكنك تناول الكمون في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة وتصفيتها وتناولها.

الشمر مصدر غني بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف، وكلها تساهم في فقدان الدهون. تساعدك الألياف على البقاء ممتلئة لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، مما يؤدي إلى التحكم في جزء منه.

كما أنه يزيل السموم من الجسم عند شرب ماء الشمر بانتظام، مما يؤدي أيضاً إلى حرق الدهون.

لا داعي لغلي ماء الشمر، فقط نقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء الساخن طوال الليل، وشربه أول شيء في الصباح دون الحاجة إلى إعادة تسخينه، وتناوله مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

القرفة تساعد على حرق دهون البطن العنيدة مع مشروب الصباح السحري المكون من القرفة والماء. هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يتناولون القرفة بشكل منتظم في شاي الصباح أيضاً.

ماء القرفة يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، تعتبر القرفة عنصراً جيداً لحرق الدهون. كما أنها تعزز عملية الأيض وبقاء مستويات الإنسولين تحت السيطرة.

اغلي كوباً من الماء لمدة 10 دقائق بعود قرفة أو رشة من مسحوق القرفة. اتركيه يبرد لفترة حتى يصبح فاتراً.

أضيفي العسل إليه واشربيه على معدة فارغة، ويمكنك أيضاً تناوله بين الوجبات وفي الليل قبل النوم؛ حتى يحرق جسمك الدهون حتى أثناء نومك.

5-عصير أملا وماء دافئ

إن عصير Amla محتواه غني بمركبات الكروم، وهو يساعد على تقليل الكوليسترول الضار ومضاد للشيخوخة، يساعد في الهضم، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب .

لتحضير هذا المشروب الصباحي، يمكنك إما استخدام عصير amla الذي تم شراؤه من المتجر، أو طحن حفنة من أوراق amla والكاري ثم خففيه بكوب من الماء الفاتر، وتناوليه على معدة فارغة لأقصى قدر من الفوائد.

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من مركبين هما: zingerone و shogaols اللذان يؤديان إلى حرق دهون البطن العنيدة عند تناوله بانتظام. يمكنك أيضاً إضافة الزنجبيل إلى شاي الصباح المعتاد، أو غمس كيس من شاي الزنجبيل في الماء المغلي. تأكدي من عدم إضافة أي سكر إليه.

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