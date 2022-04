شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيكولاتة من الحلويات التي لها العديد من العشاق، فهي لها مذاق خاص ومميز، وظهرت العديد من الدراسات التي تؤكد دورها في الحصول على مزاج جيد خالي من التوتر والقلق، ولكن يجب عليك تناول الشيكولاتة الداكنة أي الخالية من السكر.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " Eat This Not That "، فإن العديد من الدراسات أشارت إلى أهمية تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة لاحتوائها على مركبات مفيدة للصحة وللنفسية، حيث إنها تساهم بشكل ملحوظ في تحسن المزاج.

وأوضحت دراسات أخرى، أن تناول أي طعام مصنوع من الشيكولاتة يقلل فرص خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ونُشرت هذه الدراسة في The American Journal of Clinical Nutrition.

وأوضحت الدراسة، أن مكملات الفلافانول المتواجدة في الكاكاو المادة التي يصنع منها الشيكولاتة ثبت أنها تقلل من فرص الإصابة بالأزمات القلبية ، و انخفاض بنسبة 27٪ من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن مادة الفلافانول المتوفر في الشوكولاتة لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى، ومنها تقليل فرص الإصابة بالزهايمر، والخرف، وتقليل فرص ارتفاع ضغط الدم.

ولذا نصح التقرير بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة للحصول علي فوائد مادة الفلافانول.