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القاهرة - سامية سيد - ربما تكون قد جربت عددًا كبيرًا من التمارين من أجل إنقاص الوزن والحصول على روتين صحي للياقة البدنية، ومع ذلك، فإن هذه التمارين تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب أيضًا الكثير من الجهد، ولكن تمرين المشى من التمارين الرياضية السهلة، الذى يمكن ممارسته كل يوم، دون بذل أي جهود إضافية ويمكن أن يساعدك على الحفاظ على لياقتك وفقدان الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعل تمرين المشي أفضل التمارين الرياضية لصحتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد المشىصحة جسدية أفضل

يمكن تحسين الصحة البدنية بشكل كبير عن طريق المشي، ومن المهم للغاية أن تتذكر أن المشي السريع يمكن أن يفعل العجائب التي لا يمكن للمشي العادي البطيء أن يضاهيها. بالنسبة للشباب الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعظام، يوصى بشدة بالسير بوتيرة سريعة في كل مرة يقررون فيها المشي لمسافات طويلة أو حتى مسافات قصيرة.

للمشي فوائد عديدة للصحة الجسدية تشمل الحفاظ على وزن صحي وفقدان الدهون في الجسم، والوقاية من الأمراض المختلفة أو التحكم فيها، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومرض السكري من النوع الثانى وتقوية العضلات والعظام لأنها تساعد على تحريك جميع مجموعات العضلات الكبيرة في الجسم، ومستويات طاقة أفضل، ونظام مناعة أفضل ووظيفة القلب والأوعية الدموية المحسنة.

تحسين الصحة النفسية

لا تقتصر فوائد التمرين على الجوانب الجسدية فحسب، بل تشمل أيضًا المزايا العقلية مثل انخفاض مستويات التوتر ، وتحسين الحالة المزاجية ، والإدراك ، والذاكرة وجودة النوم ، وقدرات تفكير أفضل.

ووجدت الدراسات أيضًا أن المشي يحسن التصورات الذاتية وتقدير الذات ويقلل أيضًا من القلق.

أفضل علاقة بالذات وبالآخرين

المشي هو تمرين يمكن القيام به بمفردك أو مع شريك أو مجموعة من الأصدقاء أو أطفالك أو جيرانك.

المشي مع نفسك، سيساعدك على ترتيب نفسك عقليًا وتعزيز العلاقة التي لديك مع كل من حولك سيكون للمشي مع شريك أو مجموعة من الأصدقاء فوائد واضحة تشمل قضاء وقت ممتع وإجراء محادثات رائعة والاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية.