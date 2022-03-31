شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقلل زيت الزيتون مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول زيت الزيتون يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، وأظهر البحث أن المشاركين الذين تناولوا أكبر كمية من زيت الزيتون (أكثر من 1/2 ملعقة كبيرة ، أو 7 جرامات يوميًا) كان لديهم خطر أقل بنسبة 19٪ للوفاة المبكرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا زيت الزيتون مطلقاً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".وزيت الزيتون هو الزيت المعصور من الزيتون ويستخدم عادة كزيت للطبخ وتوابل السلطة.

وهناك عدة أنواع من زيوت الزيتون: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون النقي وزيت الزيتون المكرر وزيت ثفل الزيتون.

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأفضل من بين جميع الزيوت.

لماذا زيت الزيتون زيت صحي؟

من المعروف أن زيت الزيتون يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، أحد الأسباب العديدة وراء هذه الحقيقة هو احتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المعروفة بخفض مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم.ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم نذير للعديد من الأمراض والمضاعفات الصحية.

يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر الممتاز من الالتهابات بسبب وجود مضادات الأكسدة الأوليوكانتال.

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تقلل الضرر التأكسدي بسبب الجذور الحرة المعروف أنها تسبب السرطان.من المعروف أيضًا أن حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات.

وتُظهر الدراسة البحثية أيضًا أنه بالنسبة للوفاة بسبب محدد أو الوفاة بسبب مرض معين، فإن أولئك الذين تناولوا المزيد من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 19٪ للوفاة بأمراض القلب ، و 17٪ أقل للوفاة بالسرطان وخطر أقل بنسبة 29٪ للوفاة من الأمراض التنكسية العصبية (مثل باركنسون أو الزهايمر). وأظهرت الدراسة أيضًا أن هؤلاء الأشخاص لديهم مخاطر أقل بنسبة 18٪ للوفاة من أمراض الجهاز التنفسي.

كشفت دراسة أخرى أجريت في إسبانيا أيضًا أن هناك عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية والمتعلقة بالعمر من استهلاك حتى كمية صغيرة من زيت الزيتون.

هل يمكن أن يؤدي زيت الزيتون إلى زيادة الوزن بما أنه زيت؟

تعتمد زيادة الوزن على مقدار السعرات الحرارية التي تتناولها ومقدار استهلاك جسمك منها.

إذا كانت كمية السعرات الحرارية التي تتناولها أكثر مما تحتاجه ، فيجب أن تكتسب وزناً لذلك من الآمن استخدام زيت الزيتون ضمن التوصيات الغذائية.