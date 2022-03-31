شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز .. اعرفى خطوات تنظيف أسنان طفلك للوقاية من التسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تسوس الأسنان أحد أكثر أمراض الطفولة المزمنة شيوعًا في العالم، حتى أصغر الأسنان يمكن أن تتسوس، هناك عادات يمكنك البدء بها الآن للحفاظ على صحة أسنان طفلك، وعندما تظهر تلك السن الأولى، هناك طرق يمكن لطبيب الأطفال أن يحافظ عليها بصحة جيدة أيضًا، وفقا لما نشره موقع " healthychildren".

معجون أسنان بالفلورايد

بمجرد ظهور أول أسنان لطفلك ، حان الوقت لبدء استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد كيفية القيام بذلك:

استخدم مسحة صغيرة بحجم حبة الأرز حتى سن الثالثة، نظفى الأسنان مرتين على الأقل في اليوم من الأفضل تنظيفها بعد الإفطار مباشرة وقبل النوم .

استخدمى كمية بحجم حبة البازلاء من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد عندما يبلغ طفلك 3 سنوات. علمى طفلك أن يبصق بدون شطف.

عندما يكبر طفلك ، دعيه يستخدم فرشاة أسنانه الخاصة، حتى يبلغ الأطفال 7 أو 8 سنوات ، ستحتاج إلى مساعدتهم بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل.

يجب أن تكون فرشاة الأسنان آخر شيء تلمس أسنان طفلك كل ليلة .