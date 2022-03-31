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القاهرة - سامية سيد - التصلب المتعدد من الأمراض النادرة، حيث يصاب بها حوالي شخص واحد فقط من بين كل 1000 شخص، لكن هذا المرض الخطير يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويعطل الاتصال بين دماغك وأجزاء أخرى من جسمك، ويؤثر مرض التصلب العصبي المتعدد على كل شخص بشكل مختلف ويمكن أن تتراوح أعراضه من خفيفة إلى شديدة، مما يجعل التشخيص صعبًا في كثير من الأحيان، فى هذا التقرير نتعرف على 4 علامات مبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد يجب ألا تتجاهلها، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

لا تظهر الأعراض نفسها على كل شخص مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد ولا يوجد اختبار قياسي لتأكيد تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد.

ومع ذلك ، يجب أن تدفعك بعض الأعراض لطلب المساعدة الطبية، فإذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو التنميل أو الضعف أو الدوار في نفس الوقت ولمدة تزيد عن يوم، فقد تكون هذه الأعراض علامات مبكرة محتملة لمرض التصلب العصبي المتعدد.

من المهم ألا تضيع الكثير من الوقت قبل زيارة الطبيب، لأنه إذا كنت مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد، فإن الحصول على العلاج عاجلاً وليس آجلاً يمكن أن يساعدك على إدارة الأعراض بشكل أفضل وقد يبطئ من تطور المرض.

ما هي العلامات المبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد؟

هناك أربع علامات مبكرة محتملة لمرض التصلب العصبي المتعدد لا ينبغي تجاهلها.

فقدان مؤلم للرؤية في عين واحدة

يمكن أن يكون لمشاكل الرؤية أسباب عديدة ولكن إذا كنت تعاني من فقدان مؤلم في الرؤية أو تشوش في عين واحدة يستمر لأكثر من يومين ، فقم بفحصها.

شلل في الوجه

عندما يصاب أحد جانبي وجهك بالشلل المؤقت أو يبدو متدليًا، فإن هذا يسمى شلل الوجه أو شلل الوجه.

ضعف أو تنميل مستمر في الأطراف

لقد عانينا جميعًا من تنميل أو وخز في الذراع أو الساق بعد الجلوس بطريقة خاطئة لفترة طويلة جدًا، لكن إذا خف الإحساس لأكثر من ساعة أو نحو ذلك، فلا داعي للقلق على الأرجح ولكن إذا استمرت لأكثر من يوم أو يومين، فلا تتجاهلها.

دوار شديد ومستمر

الدوخة لها أسباب عديدة، ولكن الدوخة التي يسببها التصلب المتعدد عادة ما تكون أكثر حدة وتستمر لمدة يومين على الأقل.

مع مرض التصلب العصبي المتعدد، يمكن أن تسبب لك نوبات الدوار صعوبة في السيرعلى سبيل المثال، لأن إحساسك بالتوازن متوقف للغاية.