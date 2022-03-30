شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عصائر تناولها يقلل من الإصابة بالتهابات في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بالتهابات فى الجسم تعد من الأمور الخطيرة، التى يجب السعى لتجنب الإصابة بها، وأيضا التخلص منها بشكل سريع، فتناول الطعام الصحي، واتباع بعض الإرشادات تعد من الحيل الجيدة التى تساهم فى تقليل فرص الإصابة وأيضا العلاج.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "eatthis "، سنتعرف على أفضل العصائر والأطعمة الغذائية التى تقلل من الإصابة بالتهابات فى الجسم، ومنها:

-عصير الأناناس:

يحتوى الأناناس على مادة " البروميلين" ، التى لها دور ملحوظ فى تقليل فرص الشعور بالألم والتعرض للالتهابات فى الجسم كالتهاب المفاصل، واضطرابات القلب، ومشاكل فى الأوعية الدموية، كما أن هذه المادة تقلل أيضا من فرص الإصابة بالسرطان.

- البقدونس:

يحتوى على نسبة عالية من ألفيتامينات، ومضادات الأكسدة، وفيتامين "أ وسى "، وجميع هذه العناصر ثبت علميا أنها تقلل من فرص الإصابة بالتهابات فى الجسم، فإحتواء البقدونس لعنصر الكارنسول الذى يساهم باستهداف البروتينات ومستقبلات الهرمونات المرتبطة بالالتهابات، ولذا فتناوله يقلل من الإصابة.

-الكركم:

استخدام الكركم كعشب طبى منذ آلاف السنين، وأشارت الدراسات الحديثة إلى أنه يحتوى على مادة الكركمين المضاد للأكسدة، التى تساهم فى تقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصة أمراض المعدة والأمعاء، ولذا فتناوله يقلل من الإصابة بأى التهابات مرتبطة به.

-العصائر الحمضية:

العصائر المصنوعة من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، تحتوى على فيتامين سي، وحمض الفوليك، فهذه العناصر تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالتهابات فى الجسم، حيث أظهرت الأبحاث أن عصير البرتقال والليمون مضاد للبكتيريا والفيروسات والفطريات ومضاد للالتهابات.