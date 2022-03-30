شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تستغل رمضان في التخلص من الوزن الزائد.. 4 نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويأتي شهر رمضان، ونبدأ الصيام، ويجب علي الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن استغلال الشهر الكريم في التخلص من الوزن الزائد، وذلك يتم من خلال اتباع بعض النصائح الصحية والغذائية التي تساعدهم في الحصول علي جسم رشيق ومشدود، ويقدم هذه النصائح موقع "eatthis" و"healthline".

-أخذ القسط الكافي من النوم:

أوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات تخفض نسبة الدهون بالجسم، ولذا نجد أن الأشخاص الذين ينامون فترات زمنية قليلة أي أقل من 6 ساعات يزداد لديهم تراكم الدهون حول البطن، ولذا عليك أخذ القسط الصحي من النوم.

-أكثر من تناول الألياف:

بعض الأشخاص لا يسعون لتناول الألياف ويكثرون من تناول السكريات، وهذا الأمر يعد من أسباب زيادة الوزن، وارتفاع نسبة السكر بالجسم ثم ينخفض سريعا، وهذا الأمر يتسبب في زيادة الرغبة بتناول الطعام، ولكن في حالة إضافة الألياف الغذائية لنظام اليومي فأنت تشعر بالشبع لفترات طويلة، ولذا تفقد الوزن الزائد، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء، و الفواكه الغنية بالألياف.

-تناول البيض:

يحتوي البيض علي نسبة عالية من البروتين، ويجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، ولذا يزيد من حرق الدهون بالجسم والتخلص من الوزن الزائد، فيمكنك تناوله في وجبة السحور، للشعور بالشبع خلال ساعات الصيام.

-أكثر من تناول الماء:

يمكنك تناول كوب من الماء قبل تناولك للوجبات الغذائية، فهي حيلة جيدة لتقليل كميات الطعام التي تتناولها، وتساعدك في التخلص من الوزن الزائد، وأيضا تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.