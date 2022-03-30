شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون مضادات حيوية اصطناعية تعالج الجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة " medicalxpress"، ما قام العلماء بجامعة ليفربول بإطلاق الإمكانات الطبية لفئة جديدة من المضادات الحيوية القوية القادرة على قتل "الجراثيم الخارقة"، بعد أن قضت على جرثومة MRSA.

فخلال دراسة جديدة قام بها علماء بريطانيون بالاشتراك مع جامعة لينكولن، حول مضاد حيوي جديد يمكن أن ينقذ ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الجراثيم المقاومة للأدوية، فطورالباحثون نسخ جديدة من جزيء تيكسوباكتين وهو نوع من أنواع المضادات الحيوية، وأدى إلى قتل البكتيريا بنجاح دون التعرض لأي تلف في أنسجة الثدييات التي تم اختبارها عليها، وهذا الأمر يسهل علي العلماء تطبيق هذا الأمرعلي البشر.

قال الدكتور إيشوار سينج القائم بالدراسة، الخبير في اكتشاف وتطوير الأدوية المضادة للميكروبات والكيمياء الطبية في مركز ليفربول للتميز في أبحاث الأمراض المعدية (CEIDR)، إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو الحصول على عدد من الأدوية القابلة للتطبيق من منصة تيكسوباكتين التركيبية المعيارية والتي يمكن استخدامها كخط دفاع أخير ضد الجراثيم الخارقة.

وأثبت البحث أن تيكسوباكتينات الاصطناعية المبسطة تقتل مجموعة واسعة من البكتيريا المأخوذة من المرضى، حيث تفشل المضادات الحيوية الحالية، و لقد نجحوا أيضًا في القضاء على جرثومة MRSA في الفئران ووجدوا أنها تتراكم في مواقع الإصابة لمدة تصل إلى 24 ساعة بكميات أكبر من تلك المطلوبة لقتل الجراثيم المقاومة.

ويشير هذا إلى أنه في المستقبل ، يمكن علاج المرضى بجرعة واحدة فقط من تيكسوباكتين للعدوى البكتيرية المقاومة التي تهدد الحياة، وتم العثور على تيكسوباكتين الاصطناعية لتكون قوية ومستقرة في درجة حرارة الغرفة لسنوات وبالتالي لا تحتاج إلى سلسلة تبريد للتوزيع والتخزين ، وبالتالي لديها القدرة على معالجة الالتهابات البكتيرية المقاومة في البيئات السريرية المختلفة على مستوى العالم.