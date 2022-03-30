شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. خيارات من الوجبات الصحية في سحور وفطار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع DiabetesUK خيارات الأطعمة والمشروبات الصحية خلال شهر رمضان لمرضى السكر لتجنب انخفاض او ارتفاع مستوى السكر في الدم، في وجبتي الإفطار والسحور.



رمضان والصيام ومريض السكر

وجبة السحور "وجبة قبل الفجر"..

من المهم عدم تخطي وجبة السحور قبل الفجر مباشرة، ويجب الحرص على تناول الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل الحبوب عالية الألياف أو الشوفان أو الحنطة السوداء أو البرغل أو الأرز البني، حيث يتم امتصاصها بشكل أبطأ ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، سيساعد ذلك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق آمن أثناء الصيام.

وقال الموقع، يعتبر الحمص والفاصوليا مصادر جيدة للبروتين، كما أنه غنية بالألياف، قم بإقرانها بالفواكه والخضراوات، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع الإمساك والحفاظ على صحة قلبك، موضحا، أنه قبل بدء صيام اليوم، يجب أن تشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر والكافيين لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء النهار.



وجبات صحية فى رمضان

وجبة الإفطار.

قد يتم كسر الصيام بالتمر، فهو غني بالألياف ومصدر غني بالكربوهيدرات، يمكن أن توفر تمرتان كبيرتان "30 جرامًا بدون نوى"، حوالي 20 جرامًا من الكربوهيدرات، وهو ما يعادل تقريبًا شريحة متوسطة من الخبز، حاول تحديد عدد التمور بتناول واحدة لكسر الصيام أو بكوب من الماء.

حاول إعادة ترطيب جسمك بالسوائل الخالية من السكر، الماء هو الخيار الأفضل، تجنب المشروبات الغازية السكرية أو عصائر الفاكهة لأنها ترفع نسبة السكر في الدم وتجعلك تشعر بالعطش.

وأضاف الموقع، تعتبر مشروبات الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم، لكن الأنواع غير المحلاة هي الخيار الأكثر صحة.

قد يكون من المغري تناول وجبة خفيفة من الحلويات، خاصة إذا كان أفراد العائلة أو الأصدقاء يشاركونها، يمكن أن تحتوي أنواع الحلويات مثل البقلاوة، أو البسبوسة أو الكنافة على نسبة عالية من الدهون والسكر، كما يمكن أن تسبب كمية صغيرة فقط على زيادة نسبة السكر في الدم.

حاول فقط تناول الأطعمة المقلية والدهنية باعتدال لأن تناولها بشكل متكرر قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خلال شهر رمضان، يمكن أن تؤثر هذه الأطعمة أيضًا على صحة قلبك لأنها تميل إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وضغط الدم عن المستويات الصحية.