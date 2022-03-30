مع اقتراب شهر رمضان.. طرق فعالة لعلاج تشقق الشفاه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 7:46 مساءً

تعاني العديد من السيدات من مشكلة تشقق الشفاه في رمضان، بسبب نقص السوائل والتعرض للشمس لفترات طويلة، لذلك هناك بعض الزيوت التي يفضل استخدامها لترطيب الشفاه.

ويعد زيت الجوجوبا، وزيت البندق، وزيت الزيتون وزيت دوار الشمس من افضل الزيوت التي تساعدك على الحصول على شفاه وردية وإزالة علامات الشحوب أو البقع الداكنة أو آثار الجفاف عن بشرتك في شهر رمضان، ننصحك ايضاً باتباع نظام حياتي وغذائي صحي يقوم على تناول الكثير من الخضار والفواكه وشرب كمية كافية من الماء بشكل يومي لترطيب جسمك بشكل كامل.

ونشير التقرير بأن معظم تلك الزيوت تحتوي على مواد تعمل على تجديد رطوبة البشرة، ومن أبرزها حمض الهيالورونيك والفيتامين E، لذا يساهم استعمالها في إعادة النعومة والصحة إلى بشرة الشفاه، كما يمكنك الاعتماد عليها لتحصلي على شفاه وردية خالية من التشققات والجفاف.

عادةً ما يُمكن علاج تشقق الشفاه بالتدابير المنزلية، وتكون الخطوة الأولى في ذلك هي التأكد من ترطيب الشفاه بشكل كافٍ، ويمكن تحقيق ترطيب الشفاه من خلال ما يأتي:

1-الابتعاد عن لعق الشفتين وعضهما وخدشهما.

2-تطبيق مرطب الشفاه على الشفتين بشكل مستمر طوال اليوم، واستخدام مرطب شفاه بعامل حماية من الشمس لا يقلّ عن 15 عند الخروج من المنزل، إذ يقلل واقي الشمس من الإصابة بالمزيد من آثار جفاف الشفاه.

3-شرب كمية كافية من الماء.

4- تجنّب الأجواء الباردة، وإن كان لا بدّ من التعرض للهواء البارد فيُنصح بتغطية الفم بمنديل.

5- عدم حمل المواد المعدنية بواسطة الشفتين، إذ يمكن أن يُسبب المعدن تهيّج الشفاه المصابة بالتحسس أصلًا، ومن أمثلة هذه المواد المعدنية مشابك الورق والمجوهرات.

6- ترطيب جو المنزل باستخدام مرطب الهواء.