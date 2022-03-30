ما هي فوائد البطيخ على السحور؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 7:10 مساءً

السحور والافطار من اساسيات الصائم في شهر رمضان، وهذا يجعل الوجبة الأولى المعروفة بالسحور أهم وجبة في اليوم، يجب أن يكون ما يدخل فمك قادراً على توفير الدعم لك طوال اليوم، يجب أن يكون الطعام قادراً على توفير جميع العناصر الغذائية الأساسية حتى يتمكن المرء من الإبحار بسلاسة خلال اليوم دون الانغماس في أي وجبات.

ستمنح هذه العناصر الغذائية الأساسية جسم الإنسان ما يكفي من القدرة على التحمل للجوع، لذلك من المهم اتخاذ القرار الصحيح عندما يتعلق الأمر بالسحور، يمكن للناس الاختيار من بين عدد لا يحصى من الأطباق.

وينصح بادراج البطيخ في قائمة الطعام الخاصة بك علي السحور، حيث يعتبر البطيخ هو ثمرة الصيف المثالية اللذيذة والمنعشة التي تعمل علي ترطيب الجسم بشكل كبير وتمد الجسم بكمية كبيرة من الماء وبالتالي تمنع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان.

كما انه يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتعويض جسمك عما فقدته خلال ساعات الصيام الطويلة والشاقة كما تشمل الفوائد الصحية للبطيخ إدارة مرض السكري، ومكافحة الجذور الحرة، ودعم صحة القلب، ومصدر الطاقة والمياه، وتقليل حدة نوبات الربو وتخفيف الوزن.

القيمة الغذائية في البطيخ على السحور :

السعرات الحرارية: 80 “السعرات الحرارية من الدهون 0” .

تستند النسبة المئوية للقيم اليومية “٪ DV” إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.

إجمالي الدهون: 0 جم “0 ٪”.

الألياف الغذائية: 1 جرام “4٪”.

السكريات: 20 جرام .

الكوليسترول: 0 مجم (0٪).

البروتين: 1 جرام .

فيتامين “أ”: “30 ٪”.

فيتامين “ج”: “25 ٪”.

الكالسيوم: “2 ٪”.

الحديد: “4 ٪”.

– فوائد البطيخ في السحور :

يحافظ البطيخ علي ترطيب الجسم ومده بالسوائل والماء الذي يفقده جسم الصائم خلال نهار رمضان وخاصة في الطقس الحار.

ينصح مرضي الكلي بتناول شريحة من البطيخ علي السحور وذلك لانه يعمل علي دعم صحة الكلي للتخلص من السموم الضارة للجسم.

ان تناول البطيخ بانتظام علي السحور يعمل علي تغذية البشرة وزيادة نضارتها وحيوته وترطيبها وتعويض الترطيب التي تفقده بعد يوم طويل من الصوم.

يعد الإمساك من أشهر المشاكل التي يعاني منها الصائمين خلال رمضان حيث أن أجسامهم تفقد كميات كبيرة من الماء والسوائل خلال الصيام، يساعد التناول المنتظم للبطيخ علي السحور علي منع حدوث امساك وذلك لاحتوائة علي كمية كبيرة من الالياف والماء.

ينصح الصائم بتناول البطيخ بانتظام علي السحور للحصول علي الترطيب الكامل ومنع الجفاف حتي لايكون عرضة للاصابة بالسكتة الدماغية الحرارية.

ان تناول البطيخ علي السحور يشعرك بالامتلاء والشبع وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.