الضغط المرتفع.. تنويع مصادر البروتين طريق الى الوقاية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 6:37 مساءً

كشف بحث جديد ان الحصول على البروتين من مصادر واسعة ومتنوعة قد يساعد البالغين على تخفيف احتمال الاصابة بضغط الدم المرتفع. كما وجدت النتائج ان الغذاء الجيد من خلال اتباع نظام متوازن ومتنوع يساعد على دعم صحة القلب.

الدراسة التي نشرت في مجلة تابعة لوكالة القلب الأميركية،وجدت ان الأشخاص الذين استهلكوا أنواعا مختلفة من البروتين، أقله من ٤ مصادر حيوانية، نباتية،وبحرية، كانوا أقل عرضة للضغط المرتفع بنسبة ٦٦ بالمئة،مقارنة بالاشخاص الذين تناولوا أنواعا أقل من البروتين.

وفي تصريح صحافي، اشار كاتب الدراسة الى ان رسالة الوكالة هي ان اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات من مصادر متنوعة، بدلا من التركيز على مصدر وحيد، قد يساعد في الوقاية من مرض ضغط الدم المرتفع.

وامراض القلب هي المسبب الرئيس للوفيات في الولايات المتحدة، والضغط المرتفع هو أحد العوامل الأساسية المسببة لهذه الامراض.

النظام الغذائي قائم على ثلاثة عناصر غذائية أساسية. فبالاضافة الى الدهون والنشويات، يعد البروتين أحد هذه العناصر. ويقول د. كين أن البروتين يعرف بالغذاء الذي يدخل في بناء العضلات.

ووفق الباحثين، ان تأثيرات تنوع مصادر البروتين على الضغط المرتفع غير واضحة،ما دفعهم الى اعداد هذه الدراسة لاكتشاف الرابط.

وقد حلل الباحثون معطيات من أكثر من ١٢ ألف مشاركا. وخلال ٦ سنوات، تابع الباحثون المشاركين لاكتشاف الاشخاص الذين اصيبوا بارتفاع الضغط. ومن بين ال ١٢ ألف مشارك، ٣٥ بالمئة واجهوا ارتفاعا بضغط الدم.

وقد وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا اكثر من ٤ أنماط من البروتين، كانوا اقل عرضة .

كذلك،اشار الباحثون الى ان كل نوع من البروتين لديه خصائص غذائية فريدة تؤثر ايجابا على صحة القلب.

الخضار غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على تدفق الدم بشكل أفضل. والسمك غني بالسيلينيوم الذي يساعد على تخفيف الالتهابات والتوتر اللذين يسببان امراض القلب وارتفاع الضغط.

كما ان الاسماك، وخاصة زيت السمك، تساهم في ارخاء شرايين الدم، وتحسن حساسية الانسولين وهما عاملان يخففان مخاطر ضغط الدم المرتفع.