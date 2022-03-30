ما علاقة القيلولة بارتفاع خطر الإصابة بالخرف؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 5:19 مساءً

كشفت دراسة جديدة ان النوم بعد الظهر او ما بعرف بـ القيلولة، مرتبط بزيادة خطر الاصابة بالخرف.

وأظهرت الدراسة ان الكبار في السن الذين اجريت عليهم الدراسة، كانوا اكثر عرضة بنسبة ٤٠ بالمئة لتطوير مرض الألزهايمر حيث كانوا ينامون ظهرا بشكل يومي، او تتخطى مدة قيلولتهم الساعة.

يقول الكاتب الاساسي في الدراسة ان الكبار غالبًا ما يتجاهلون آثار النوم بعد الظهر.

“النتائج لم تظهر فقط ان الافراط في النوم ظهرا قد يشير الى ارتفاع مخاطر الألزهايمر، لكنها أظهرت أيضا ان الارتفاع السريع في ساعات القيلولة سنويا، قد يكون مؤشرا الى تطور كبير في المرض” يقول دكتور لي.

وكل عام في الدراسة، معدّل فترة القيلولة ارتفع حوالي ١١ دقيقة بين البالغين الذين لم تظهر عليهم مشاكل ادراكية. وقد توقع العلماء ذلك، لأن النوم خلال النهار يصبح مشتركًا مع تقدّم العمر بينما تؤدي عوامل عديدة-منها الاستيقاظ المتكرر للتبوّل- الى انقطاع النوم خلال الليل.

غير أنّ معدّل فترة القيلولة قد ارتفع مرّتين أسرع بين المشاركين الذين تم تشخيصهم مع مشاكل ادراكية خفيفة، ليصل الى معدّل ٢٤ دقيقة في النهار.

أمّا فترات القيلولة فارتفعت ٣ مرات أسرع بين الاشخاص الذين طوّروا مرض الألزهايمر، لتصل الى معدّل ٦٨ دقيقة.