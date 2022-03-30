شكرا لقرائتكم خبر عن اللحم المفروم وشوربة الخضار والجبن القريش.. أطعمة ضرورية لمرضى أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة يلينا إيجناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب على المصابين بمتحور "أوميكرون" التخلي عن تناول الأطعمة المثلجة المحتوية على السكر، والمشروبات الباردة المحلاة، لأنها تخفض من فعالية منظومة المناعة.



شوربة الخضار ضرورية لمرضى اوميكرون

وأضافت، "يجب أن تكون التغذية خفيفة، ولكن في نفس الوقت ذات سعرات حرارية قليلة، ويجب أن يحتوي الطعام على شوربة الخضراوات المسلوقة، والبروتينات مثل البيض والجبن القريش، واللحوم والأسماك، ويفضل أن يكون اللحم مفروما لتسهيل عملية الهضم، دون إهدار طاقة إضافية لهضمه، ما يمنح الجسم القوة اللازمة لمكافحة العدوى.