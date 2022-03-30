شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق تشخيص نقص السكر فى الدم وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تشخيص نقص السكر في الدم عند الإصابة بمرض السكري أمرًا بسيطًا، فإذا كان سكر الدم لديك أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أقل كما هو محدد بواسطة جهاز قياس السكر في الدم، فأنت بحاجة إلى معالجته على الفور باستخدام الكربوهيدرات سريعة المفعول، وبحسب جمعية السكري الأمريكية فإن نقص السكر في الدم الحاد هو أن يصبح مستوى السكر في الدم أقل من 54 مجم / ديسيلتر، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص نقص السكر فى الدم، بحسب موقع " verywellhealth".

إذا لم تكن مصابًا بداء السكري، يتم تعريف نقص السكر في الدم على أنه مستوى سكر في الدم يبلغ 55 مجم / ديسيلتر أو أقل.

إذا كنت تعاني من أعراض نقص السكر في الدم، فسيحتاج طبيبك إلى معرفة السبب ، بدءًا من فحص الدم.

كيفية تشخيص نقص السكر فى الدماختبار السكر في المنزل

إذا كنت شخصًا مصابًا بداء السكري ، خاصةً عندما تم تشخيصك حديثًا وبدء العلاج، فمن المحتمل أن تواجه نوبات من نقص السكر في الدم في بعض الأحيان.

افحص نسبة السكر في الدم باستخدام جهاز قياس نسبة السكر في الدم إذا بدأت في الشعور بأي من الأعراض التالية لنقص السكر في الدم:

-اهتزاز

-ارتباك

-عدم انتظام دقات القلب (ارتفاع معدل ضربات القلب)

-جوع

إذا كانت قراءة السكر في الدم لديك 70 مجم / ديسيلتر أو أقل، فستحتاج إلى معالجتها على الفور بالكربوهيدرات سريعة المفعول مثل ثلاثة إلى أربعة أقراص جلوكوز أو نصف موزة.

تحاليل الدم

إذا لم تكن مصابًا بداء السكري، فحدد موعدًا لزيارة الطبيب وإذا استمر ظهور أعراض نقص السكر في الدم سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي، والتاريخ الطبي، ويطرح عليك أسئلة حول الأعراض.

سيحتاج طبيبك إلى معرفة ما إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم لديك منخفضًا عند ظهور الأعراض. إذا ظهرت عليك أعراض نقص السكر في الدم بعد تناول الطعام، فقد يطلب منك العودة بعد تناول وجبة لفحص مستوى الجلوكوز في الدم.

قد تحتاج أيضًا إلى سحب دمك وإرساله إلى المختبر لتحليل مستويات الأنسولين و / أو المواد الأخرى في دمك.

إذا كنت تعاني من نقص السكر في الدم ، فقد يكون السبب بسيطًا مثل الأدوية التي تتناولها والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم مثل المضاد الحيوي.

إذا لم يكن ذلك بسبب الأدوية فقد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات إضافية لمعرفة السبب الأساسي ، مثل نقص الهرمونات أو مرض مثل أمراض الكلى أو التهاب الكبد.

إذا لم تكن مصابًا بداء السكري وكانت لديك أعراض نقص السكر في الدم ولكن مستويات السكر في الدم لديك طبيعية ، فهناك شيء آخر يحدث في الواقع ، هناك قائمة طويلة من الحالات التي يمكن أن تُنسب إليها الأعراض.

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لنقص السكر فى الدم غير السكري ما يلي:

أمراض الكبد أو الكلى أو القلب

سوء التغذية

النقص الهرموني

الآثار الجانبية للدواء

اضطراب التمثيل الغذائي مثل فرط نشاط الغدة الدرقية