معلومات هامة ينبغي أن تعرفها عند تحليل الدهون الثلاثية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 04:16 مساءً - تعرف الدهون الثلاثية بأنها أحد أنواع الدهون الموجودة في الدم، ويعد توازنها مهماً لقياس صحة القلب، فوجود مستوى مرتفع من الدهون الثلاثية يمكن أن يزيد من خطورة الإصابة بأحد أمراض القلب.

ويمكن أن يكشف اختبار دم بسيط ما إذا كانت الدهون الثلاثية لديك في مستواها الصحي أم لا، ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن تحليل الدهون الثلاثية يساعد الأطباء على:

تحديد إذا كان الشخص عرضة للإصابة بأمراض القلب أم لا.

إعطاء مؤشرًا لوجود التهاب في البنكرياس.

تحديد إذا كان هناك وجود لخطر الإصابة بتصلب الشرايين.

من المهم الخضوع لتحليل الدهون الثلاثية مرة كل 5 سنوات على الأقل إن كانت نتيجة الفحص طبيعية، لكن إن كانت نسبة الدهون الثلاثية في الدم مرتفعة فيجب إجراء الفحص على مدار وقت أقصر، وكما يحدده الطبيب المختص.

شروط إجراء تحليل الدهون الثلاثية

تحليل الدهون الثلاثية يُجرى بأخذ عينة دم من الوريد ضمن الشروط الآتية:

الصيام قبل الفحص بحوالي 9 – 14 ساعة، حيث يُسمح بتناول الماء فقط خلال هذه الفترة.

الامتناع عدم تناول الكحول خلال فترة الصيام، ويُستحسن قبلها بأيام.

التوقف عن تناول بعض أنواع الأدوية، والمكملات الغذائية قبل الخضوع للفحص، حيث من شأنها أن تؤثر على نتائجها، ومن بينها:

أدوية حاصرات بيتا (Beta Blockers).

أدوية هرمون الإستروجين.

المكمل الغذائي زيت السمك.

بعض أنواع أدوية الروتينويدات (Retinoids).

نتائج تحليل الدهون الثلاثية

يمثل الجدول الآتي ما تعنيه نتائج تحليل الدهون الثلاثية:

نتيجة تحليل الدهون الثلاثية المقصود بالنتيجة

150 ميللغرام لكل ديسيلتر أو أقل المستوى الطبيعي عند الصيام

150 إلى 199 ميللغرام لكل ديسيلتر مستوى يعكس بداية ارتفاع في الدهون الثلاثية

200 إلى 499 ميللغرام لكل ديسيلتر المستوى العالي

أكثر من 500 ميللغرام لكل ديسيلتر مستوى عاليًا جدًا

فرط ثلاثي غليسيريد الدم (Hypertriglyceridemia) هو المصطلح الطبي لارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

تختلف نسبة مستويات الطبيعي عند الصيام من يوم لآخر، فهي تعتمد على الوجبة فتكون أعلى من 5 إلى 10 مرات من مستويات الصيام.

أسباب ارتفاع نتيجة تحليل الدهون الثلاثية

في حال ظهور نتيجة تحليل الدهون الثلاثية مرتفعة، فقد يكون السبب ناتج مما يأتي:

اتباع نظام غذائي مرتفع الكربوهيدرات، ومنخفض البروتين.

زيادة الوزن أو السمنة.

عدم ممارسة النشاط الرياضي.

التدخين.

الإفراط في تناول الكحول.

وجود مشكلة صحية ما، ومن أهمها:

تليف الكبد.

مرض السكري.

فرط شحميات الدم.

قصور الغدة الدرقية (Hypothyroidism).

مشكلات في الكلى.

التهاب البنكرياس، وغالبًا يكون ذلك في حال كان المستوى الدهون الثلاثية عند الصيام أكثر من 1000 ميللغرام لكل ديسيلتر، الأمر الذي يستوجب الخضوع للعلاج الفوري.

كما أن ارتفاع في مستوى الدهون الثلاثية، قد يعني احتمالية ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وهي حالة صحية تعرف باسم فرط شحميات الدم (Hyperlipidemia).

أسباب انخفاض نتيجة تحليل الدهون الثلاثية

قد يشير انخفاض مستوى تحليل الدهون الثلاثية إلى:

اتباع الشخص لنظام غذائي منخفض الدهون.

الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية (Hyperthyroidism).

الإصابة بسوء الامتصاص الأغذية.

جدير بالذكر أن الحمل قد يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية أيضًا.