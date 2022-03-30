شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك تمارين التنفس بعد التعافى من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا يتعرضون لمتلازمة ما بعد الإصابة، ويكون لها بعض الأعراض، ومنها ضيق التنفس، ويسعون بشتى الطرق لالتقاط أنفساهم بشكل طبيعي، ويأخذون بعض العلاجات الخاصة بهذا العرض ومنها موسعات الشعب الهوائية، وبعض الأدوية الأخرى، ولكن مع التقدم الطبي هناك اكتشاف جديد يساعد في التخلص من ضيق التنفس، وهي تمارين التنفس.

ونشر تقرير في وكالة " نوفوستي" الروسية ، يفيد أن الحل الأمثل لعلاج ضيق التنفس بعد الإصابة بكورونا هو اتباع تمارين التنفس، وهذا ما أكدته الدكتورة فارفارا فيرتيوك.

وأشارت الدكتورة، أن مكافحة وعلاج ضيق التنفس يتم من خلال اتباع تمارين التحكم في التنفس الذي يتم في وضعية الجلوس، ويتم هذا التمرين عن طريق استنشاق الهواء من الأنف ببطء ومن ثم زفير بطيء خلال الفم، ثم الشهيق، فهي تساهم في زيادة إنتاج الهواء، والتخلص من القلق.

وقدمت طريقة التنفس الحجابي الذي يعد الأكثر تعقيدا، ولكنه ليس أقل فعالية من تمارين التنفس، ويتم من خلال وضع المريض يديه على صدره واليد الثانية على بطنه، ثم عملية شهيق بطيئة عبر الأنف، وبعدها زفير عبر الفم والشفاه مضغوطة، ويمكن إجراء هذا التمرين في وضعية الاستلقاء.

وأكدت الطبيبة الروسية، على ضرورة عودة النشاط البدني للشخص بشكل تدريجي، وعند الشعور بضيق التنفس يجب عليه التوقف عن النشاط، والقيام بعمل تمارين التنفس حتى يختفي ضيق التنفس.