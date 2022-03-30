شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده ميعاد جرعة شلل الأطفال الروتينية ممكن ياخد تطعيم الحملة؟ الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، الأربعاء، إن جرعتين من تطعيم شلل الأطفال الفموى (نفس النوع ) بينهم أقل من شهر لا يسبب أى أضرار.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.





ونشرت وزارة الصحة والسكان أماكن انتشار فرق تطعيم شلل الأطفال تتمثل فى:١ - الحملة تجوب المنازل في جميع المحافظات والقري والمناطق النائية.

٢- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

٣- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.

٤- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.

٥- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات.