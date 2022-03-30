بيروت - نادين محمد - اللوز البجلي ينتج في مدينة بجيلة بالطائف بالمملكة العربية السعودية، ويوجد نوعان من اللوز البجلي، إما لوز حلو أو لوز مر. إليك الفوائد الصحية لاللوز البجلي فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن وبروتين وألياف.

يمكن للناس تناول اللوز النيء أو المحمص كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى الأطباق الحلوة أو المالحة. إليك فوائد اللوز البجلي.

فوائد اللوز البجلي وخفض الكوليسترول

قد يؤدي تناول اللوز إلى خفض مستويات الكوليسترول، فهو غني بالدهون، لكنها دهون غير مشبعة. هذا النوع من الدهون لا يزيد من خطر البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول الضار.

فوائد اللوز البجلي ومخاطر الإصابة بالسرطان

نظرت دراسة عام 2015 في استهلاك كل أنواع اللوز وخطر الإصابة بالسرطان، وحدد المؤلفون خطراً أقل مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بسرطان الثدي بين الأفراد الذين تناولوا كميات أكبر من الفول السوداني والجوز واللوز، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وخلصوا إلى أن "الفول السوداني والجوز واللوز يبدو أنها عامل وقائي لتطور سرطان الثدي".

فوائد اللوز البجلي وأمراض القلب

قد يساعد اللوز مع المكسرات والبذور الأخرى في تحسين مستويات الدهون في الدم. هذا يمكن أن يفيد صحة القلب.

في دراسة من عام 2014، وجد العلماء أن اللوز زاد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في مجرى الدم، وخفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم. كان المشاركون جميعاً ذكوراً أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20-70 عاماً وتناولوا 50 جراماً من اللوز يومياً لمدة 4 أسابيع.

يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب فيتامين E والدهون الصحية والألياف التي تساعد الشخص على الشعور بالشبع، ويُوصَى بتناول حفنة من اللوز يومياً؛ للحصول على هذه الفوائد.

فوائد اللوز البجلي وفيتامين E

يحتوي اللوز على مستويات عالية نسبياً من فيتامين E، ويساعد فيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى على منع الضرر التأكسدي في الجسم. يمكن أن يحدث هذا الضرر عندما تتراكم الكثير من الجذور الحرة.

كما ربط العلماء مبدئياً بين تناول كميات كبيرة من فيتامين E، وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فوائد اللوز البجلي وسكر الدم

هناك بعض الأدلة على أن اللوز قد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

يعاني الكثير من المصابين بداء السكري من النوع 2 من انخفاض مستويات المغنيسيوم. النقص شائع بين أولئك الذين يجدون صعوبة في إدارة مستويات السكر في الدم.

فوائد اللوز البجلي والتحكم في الوزن

اللوز منخفض في الكربوهيدرات ولكنه غني بالبروتين والدهون الصحية والألياف التي تمنع الإحساس بالامتلاء، ويمكن أن يساعد الشعور بالامتلاء الأشخاص على إنقاص الوزن، حيث سيكونون أقل رغبة في البحث عن المزيد من الوجبات الخفيفة.



فوائد اللوز البجلي وصحة العظام

يحتوي اللوز على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس وفيتامين K والبروتين والزنك، وتعد أغلبها معادن تحافظ على صحة العظام.

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