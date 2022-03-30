أفضل حبوب للتسمين بدون أضرار

بيروت - نادين محمد - تتوفر افضل حبوب للتسمين بدون اضرار في الصيدليات. ورغم هذا ينصح خبراء الصحة باللجوء الى بعض الطرق الغذائية التي تساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية. ويجب الانتباه الى ان ما يحكى عن فعالية بعض المتممات ما زال غير مثبت علمياً. لذا يجب توخي الحذر وعدم استخدامها بطريقة عشوائية ومن دون استشارة الطبيب الاختصاصي.







قبل الحديث عن افضل حبوب للتسمين بدون اضرار، من المهم التعرف على ابرز الاسباب التي تمنع بعض البنات والنساء من اكتساب الوزن.

- فرط نشاط الغدة الدرقية حيث يؤدي الاضطراب في هرموناتها الى خلل في عملية الايض. فهذا يسبب حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية.

- المعاناة من مرض السكري الذي يؤدي غالباً الى زيادة الوزن وخصوصاً مع التبول الزائد.

- المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً تلك التي تسبب حرق الدهون.

- بعض مشاكل الجهاز الهضمي ومنها الالتهابات ومرض كرون والتهاب القولون.

- تأثير بعض انواع الادوية حيث تعتبر النحافة من اعراضها الجانبية.

- ضعف الشهية بسبب التوتر والمعاناة من الضغط النفسي او من الاكتئاب.





تتوفر افضل حبوب لتسمين الجسم بدون اضرار في الصيدليات. ومن الضروري قبل تناولها ان تتم استشارة الطبيب الاختصاصي.

- الحبوب التي تحتوي على الميثيل تستوستيرون Methyltestosterone والتي يتم عادة وصفها للأشخاص الرياضيين ولأولئك الذين يواجهون مشكلة النقص في مستوى هرمون التستوستيرون.

- حبوب اوكساندرولون Oxandrolone ويصفها الاطباء عادة لمن يعانون من انخفاض حاد في الوزن بسبب المرض مثلاً.

- دواء اوكسي ميثولون Oxymetholone وينصح الاطباء بتناوله في حال المعاناة من مشكلة نقص الوزن المفرطة.



مضار حبوب التسمين

- يجب الانتباه عند تناول حبوب التسمين من المعاناة من بعض الاعراض الجانبية. ومن ابرزها الغثيان والاضطرابات المعوية فضلاً عن الاسهال.

- من الممكن ان يحدث ايضاً رد فعل تحسسي بسبب بعض المواد التي تحتوي عليها تلك الحبوب. ويمكن ان يعاني بعض الاشخاص من اعراض الربو او الطفح الجلدي او صدمة التحسس.

- قد تزيد هذه الحبوب خطر المعاناة من عدم انتظام دقات القلب لدى مرضى القلب.



نصائح لزيادة الوزن من دون حبوب



يمكن اذاً استخدام افضل حبوب للتسمين بدون اضرار. لكن من المفيد الاعتماد على بعض الطرق الصحية الاخرى ايضاً.

- تناول من 5 الى 6 وجبات صغيرة يومياً على ان تحتوي على مكونات تساعد على الشعور بالشبع.

- اختيار المأكولات التي تحتوي على عناصر غذائية تساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية مثل الخبز والمعكرونة والفواكه والخضار ومنتجات الالبان والاطعمة الغنية بالبروتين والمكسرات النيئة والبذور وغيرها.

- من المفيد تناول الاطعمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية ومنها المكسرات والاجبان وزبدة الفول السوداني والفواكه المجففة والافوكادو.

- يجب التوقف عن شرب السوائل خلال الوجبات او قبل 30 دقيقة من مواعيدها.

- في الاوقات المناسبة يمكن تناول المشروبات التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية ومنها العصائر والمخفوقات والقشدة والحليب كامل الدسم.

- يمكن تناول اللحوم مثل السمك والدجاج مع فتات الكعك مثلاً او مع الارز او غير هذا.

- ينصح ايضاً بتناول الفواكه المعلبة بدلاً من العصير والتونة بالزيت بدلاً من الماء.

ومن المفيد الى جانب اتباع هذا النظام الغذائي او تناول حبوب زيادة الوزن ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على بناء العضلات. ومن ابرزها اليوغا والضغط والعقلة ورفع الاثقال.



اقرئي أيضاً:فوائد حب العزيز في زيادة الوزن