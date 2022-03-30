شكرا لقرائتكم خبر عن تناول السمك مرتين فى الأسبوع يدعم صحة الدماغ والقلب .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأسماك والمأكولات البحرية مصادر صحية للبروتين والدهون المفيدة، توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية البالغين بتناول وجبتين من الأسماك أو المأكولات البحرية كل أسبوع، يجب على الحوامل أو المرضعات الحصول على حصة إضافية ، تعتبر الأسماك مصدرًا مهمًا للفيتامينات والمواد المغذية، كما أنه يساعد في دعم صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

ما الذي يجعل السمك صحيًا؟

الأسماك غنية بالبروتين ومنخفضة نسبيًا في الدهون والسعرات الحرارية، يمكن أن يقلل تناول الأسماك بانتظام من خطر زيادة الوزن وأمراض القلب والسكتة الدماغية إليكم السبب:

محتوى الفيتامينات والمعادن

الأسماك مليئة بالفيتامينات والمعادن المفيدة ، تساعد هذه المواد أجسامنا على أداء وظائفها كما ينبغي ، ولكن في كثير من الأحيان لا يستطيع الجسم إنتاجها وعليك الحصول عليها من الأطعمة التي تتناولها. عندما تأكل السمك، ستحصل على جرعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك: الحديد، الزنك، اليود، الماغنيسيوم، البوتاسيوم، فيتامين د، فيتامين ب 2.

ألاحماض الدهنية أوميجا -3

الأسماك هي أفضل مصدر غذائي لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، لا يستطيع جسمك إنتاج أوميجا 3 ، لكنها ضرورية للصحة العامة.

يعتبر سمك السلمون المزروع في المزارع أحد أفضل مصادر أوميجا 3 ، لكن الأسماك الدهنية الأخرى مثل الماكريل والتونة تحتوي أيضًا على أوميجا 3.

أفضل سمك للأكل

أصدرت إدارة الغذاء والدواء مؤخرًا قائمة بأفضل الأسماك التي يمكن تناولها، يجب أن تأتي معظم الأسماك التي تتناولها من قائمة أفضل الخيارات. القائمة تشمل:

الأنشوجة ، الماكريل الأطلسي، باس البحر الأسود، المحار وسرطان البحر ،هاك ، سمك السالمون ، السردين، باطن القدم، البلطي، التونة الخفيفة المعلبة، تراوت المياه العذبة، السمك الأبيض، البياض

الأسماك التى يجب تجنبها :

من الأفضل تجنب أنواع الأسماك التي تحتوي على أعلى مستويات من الزئبق، بينما يمكن للبالغين الأصحاء تناول هذه الأسماك من حين لآخر، يجب على الحوامل والمرضعات والأطفال تجنبها تمامًا وتشمل : الماكريل، مارلين، سمك أبو سيف، سمك القرميد، تونة عيون كبيرة.