شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي صحي لتقوية المناعة.. تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جهاز المناعة، مثل الجهاز الهضمي والقلب والدماغ والكبد، فيعتمد على تناول نظام غذائى صحي ومتكامل العناصر الغذائية، فعلى الرغم من عدم وجود طعام واحد يمكن أن يحميك من مخاطر الإصابة بالأمراض، إلا أن هناك القليل منها يمكن أن يساعد في تقوية مناعتك والحد من الإصابة بالأمراض المرتبطة به.

فمفتاح التغلب على المرض هو الاعتماد على بعض الأطعمة ومنها، الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، لذلك فإن وصفة تقوية المناعة الصحي تتكون من مجموعة متنوعة من العناصر، وهى وفقا لموقع " healthline":

الحليب:

الحليب مصدر غني بالكالسيوم والبروتينات الدهنية الصحية والسيلينيوم والزنك - كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم يعطي 11 في المائة و 7 % من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم والزنك على التوالي، يقول الخبراء إن هذه المكونات تعزز عمل الخلايا المناعية حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن زيادة تناول الزنك يمكن أن يعزز وظيفة الجهاز المناعي.

البروكلي:

البروكلي النباتي الأخضر هو مصدر غني للبوليفينول الذي يعمل بمثابة حصانة للجسم، عنصر آخر في البروكلي ، سلفورافين غلوكوسينولات ، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرات مكافحة الأمراض، للحصول على أقصى قدر من الفوائد، يوصى باستخدام أنواع البروكلي النيئة والمطبوخة بلطف.

فطر :

يعتبر الفطر مصدرًا غنيًا بفيتامين د ، وهو مادة مغذية لأشعة الشمس مع خصائص تقوي المناعة، غالبًا ما يشار إلى فطر شيتاكي بالفطر الطبي لقدرته على تقوية دفاعات الجسم ضد مخاطر العدوى عن طريق زيادة الاستجابة المناعية للخلايا التائية.

القرنبيط:

عضو آخر من عائلة الخضروات الصليبية هو جزء مهم من طب الطهي الذي يساعد جهاز المناعة. هذه الخضار هي مصدر غني بالألياف الغذائية وفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تمنع الإجهاد التأكسدي والتهابات الجسم وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة والحادة.

نبات الهليون :

يحتوي الهليون من البريبايوتك الغذائي على ألياف غير قابلة للهضم تفيد البكتيريا الجيدة في الأمعاء، تزيد البريبايوتكس من السيتوكينات المضادة للالتهابات مع خفض مستويات السيتوكين المؤيدة للالتهابات، ومع ذلك، يوصي الخبراء بالحذر لأن التعرض المفاجئ لها قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات، تشمل المصادر الأخرى للبريبايوتكس ما يلي: