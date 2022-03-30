إليكم أفضل 5 تمارين رياضية لكبار السن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

بالنسبة لكبار السن، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، وإدارة مستوى ضغط الدم، والحفاظ على التوازن وتحسين الحالة المزاجية.

وفي ما يلي أفضل 5 تمارين رياضية لكبار السن، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

– المشي: هو تمرين منخفض التأثير يساعدك في حرق كمية جيدة من السعرات الحرارية. إنّ المشي طريقة سهلة للتحكّم في الوزن وتحسين حالتك المزاجية.

– اليوغا: تعمل اليوغا على زيادة المرونة ونطاق الحركة وتحسين الحالة المزاجية. إنّها نشاط ممتاز لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل ومشكلات التوازن.

– السباحة: تساعد السباحة في بناء القدرة على التحمّل وقوّة العضلات ولياقة القلب والأوعية الدموية. إنّها نشاط منخفض التأثير يستهدف عضلات جسمك بالكامل.

– الأيروبيك: من أكثر المشكلات الصحّية شيوعاً لكبار السن نتيجة آلام المفاصل وضعف الركبتين. هذا يجعل من الصعب عليهم أداء معظم التدريبات أو الأنشطة. تضع التمارين الهوائية ضغطاً أقل على المفاصل، وهي اختيار ممتاز لكبار السن. إنّها تشمل الركض المائي، ورفع الساق، وتمارين الضغط في الماء الراكد، ولفائف الذراع، وركلات الرفرفة.

– تمارين وزن الجسم: مثل القرفصاء وإطالة الساق أثناء الجلوس ورفع أصابع القدم… هي تمارين سهلة لأوزان الجسم، يمكن لكبار السن القيام بها. إنّها لا تضغط كثيراً على المفاصل، لكنها تساعد في حرق الكثير من السعرات الحرارية، ويمكن أن تقوّي العضلات والجسم وتبني كتلة العضلات.