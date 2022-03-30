شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. ​​5 فوائد لعين الجمل أبرزها تقوية القلب وتحسن المزاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الجمل من المكسرات ذات الطعم المميز، كما أنه من أكثر أنواع المكسرات تناولا عبر العالم، فهو له قيمة غذائية رائعة ومهمة للجسم، ويقدم العديد من الفوائد الصحية، فالجوز أو عين الجمل يحتوي علي نسبة عالية من البروتين وأوميجا3، والألياف الغذائية والعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

وفقا لموقع " healthline" سنتعرف على أبرز فوائده الصحية، ومنها:

فوائد عين الجمل

فيما يلي بعض الفوائد الصحية للجوز:

مناسب للوزن:

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة يمكن أن تساعد في التغلب على آلام الجوع ولا تسبب زيادة الوزن، يمكن أن يكون الجوز هو الخيار الصحيح لك. على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، إلا أن الجوز يمكن أن يكون صديقًا للوزن، يساعد هذا الجوز على الشعور بالشبع من خلال تعزيز التحكم في الشهية. يمكن أن يكون لهذا فوائد إدارة الوزن الممتازة.

يدعم صحة القلب:

بينما لا تعتبر الدهون عادة الأكثر صحة للقلب، إلا أن بعض الدهون الصحية يمكن أن تدعم الصحة العامة، الجوز هو مصدر للدهون الصحية ويمكن أن يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك والتي يمكن أن تدعم صحة القلب.

يساعد على الهضم:

تلعب الأمعاء الصحية دورًا مهمًا في تنظيم عملية الهضم، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للجوز في تحسين ميكروبيوتا الأمعاء مما يجعله خيارًا غذائيًا ممتازًا لتعزيز الهضم.

يحسن المزاج:

هل تعلم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية؟ هذا صحيح وقد دعمت بعض الدراسات الادعاءات أيضًا، فالجوز مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكنه تنظيم الجهاز العصبي المركزي للتخلص من الحالة المزاجية السيئة.

يقي من الأمراض:

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك على المدى القصير والطويل، فعليك بالتأكيد اختيار الجوز، أظهرت الدراسات وجود كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين E في الجوز. يمكن أن يكون هذا فعالًا في منع مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة.