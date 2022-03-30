شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة غنية بفيتامين هـ لصحة الشعر والجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع استخدام زيت فيتامين E في مستحضرات التجميل لدرء جفاف الجلد والعناية بالبشرة، وشعرك وإثرائهما بالرطوبة والزيوت المفيدة للبشرة، ولكنه عادة ما يكون محاطًا بمكونات ومواد كيميائية صناعية أخرى أيضًا، أفضل طريقة لتوفير الكثير من فيتامين (هـ) للبشرة هي من خلال النظام الغذائي، يحمل فيتامين E القدرة على محاربة الجذور الحرة وينظفها مع حمايتها من مشاكل الجلد الشائعة والأعراض المرتبطة بالشيخوخة، بما في ذلك الجفاف والبقع وحروق الشمس والبقع الداكنة، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

الأطعمة الغنية بفيتامين E لصحة الجلد والشعر:

1 . اللوز:

يقترح خبراء الصحة نقع ما يصل إلى 5 حبات من اللوز طوال الليل وتناولها في الصباح بعد تقشير الجلد، يمكنك تناول اللوز وإضافته إلى حبوب الإفطار.

2. السبانخ:

يمكن استخدام الخضار الورقية الخضراء لإعداد عدد من وجبات الصباح، أضف السبانخ المسلوقة والمقطعة إلى البيض لصنع عجة البيض .

3. الأفوكادو:

يمكنك دمج الأفوكادو مع الأطعمة الأخرى مثل البيض واللحوم والخضروات لتزيين الخبز، هناك طريقة أخرى لاستخدام الأفوكادو وهي غمسها وإقرانها مع وجباتك، قوام الأفوكادو الكريمي يجعله خيارًا ممتازًا لطعام الإفطار.

4. بذور عباد الشمس:

تحتوي هذه البذور الصغيرة على نسبة كبيرة من فيتامين هـ، يمكن أن تصنع بذور عباد الشمس المحمصة وجبة خفيفة رائعة مع شاي الصباح، أو يمكنك ببساطة رش البذور على دقيق الشوفان والحبوب والفطائر والوجبات الأخرى.

5. الفول السوداني:

الفول السوداني هو غذاء صحي غني بالبروتين وفيتامين هـ، يمكنك إضافة زبدة الفول السودانى لوجبة الإفطار، للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة طوال العام، جدد نظامك الغذائي في وجبة الإفطار ليشمل الأطعمة الصديقة للبشرة الغنية بفيتامين هـ.