شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا كانت آلام المعدة لديك ناتجة عن عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقتصر الإصابة بفيروس كورونا على الجهاز التنفسي فقط، بل يمكن أن تؤثر على عدة أعضاء، من الدماغ إلى القلب، وعلى الرغم من أن معظم المتغيرات السابقة أثرت بشكل أساسي على الجهاز التنفسي، إلا أن متغير أوميكرون قد يؤثر على صحة الأمعاء، وتشير الدراسات إلى أنه في معظم حالات متغير أوميكرون، فإن العلامات الأولية لا تتعلق حتى بالرئتين وتجعل الأعراض غير التقليدية لمتغير أوميكرون أيضًا من الصعب اكتشاف الأمراض المعدية في المرحلة المبكرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علامات متعلقة بالجهاز الهضمي تظهر أثناء الإصابة بفيروس كورونا

يؤثر متغير أوميكرون الشبح أو BA.2 على القناة الهضمية بدلاً من الأنف، هذا هو السبب في أنه يؤدي إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي ، بدلاً من الجهاز التنفسي.

وغالبًا ما يؤدي إلى نتيجة سلبية خاطئة في اختبار RT-PCR حيث لا يمكن تتبع الفيروس في المسحة التي تم جمعها من الأنف أو الفم.

وتشمل ستة أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي لفيروس كورونا ما يلي:

الغثيان

الإسهال

التقيؤ

ألم البطن

حرقة المعدة

الانتفاخ

كيفية التفريق بين أعراض أوميكرون ومشاكل المعدة الأخرى

بصرف النظر عن هذه العلامات الست الشائعة لمتغير أوميكرون اشتكى العديد من الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا من آلام حادة في المعدة عند الإصابة بالفيروس لكن الألم المرتبط بأوميكرون الشبح عادة ما يكون محسوسًا حول منتصف البطن.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يلاحظ البعض ألم البطن عند الإصابة بفيروس كورونا دائمًا ما تكون الأعراض الأكثر اعتدالًا لفيروس كورونا مصحوبة بعلامات أخرى مثل الصداع والتعب.

في بعض الحالات، قد يعاني الشخص أيضًا من مشاكل التهاب الحلق وفقدان الشهية.

أعراض أخرى لمتغير أوميكرون

نظرًا لكونه أحد المتغيرات الفرعية لأوميكرون فإن كورونا الناتج عن المتغير أوميكرون الشبح BA.2 يؤدي إلى بعض الأعراض الشائعة المشابهة لتلك التي تظهر أثناء العدوى التي يسببها المتغير الأصلي.

بعض الأعراض الشائعة لمتغير أوميكرون الفرعي هي:

الحمى

التعب الشديد

السعال

التهاب الحلق

ألم الرأس

التعب العضلي

ارتفاع معدل ضربات القلب

الدوخة