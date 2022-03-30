7 فواكه مفيدة لتقليل الكوليسترول الضار.. منها الكمثرى والتفاح

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القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول هو حالة شائعة في نمط الحياة تؤدي إلى منع تناول الكثير من المواد الغذائية، التي تزيد من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، وتعتبر الفاكهة بديلاً جيدًا لإضافة التنوع إلى النظام الغذائي، فيما يلي سبع فواكه يمكن أن تساعد في التغلب على الكوليسترول، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

7 فواكه مفيدة لتقليل الكوليسترول الضارالكمثرى

يمكن أن يساعد تناول الكمثرى كل يوم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

الفراولة

الفراولة ذات مذاق رائع وجيدة للصحة تستهلكها لمحاربة الكولسترول السيئ بكفاءة.

التفاح

يساعد التفاح على زيادة الكوليسترول الجيد وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

العنب

يحتوي العنب على كميات وفيرة من الألياف التي يمكن أن تساعد في إدارة الكوليسترول.

الأفوكادو

الأفوكادو مفيد للغاية في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

الليمون

يعتبر الليمون مصدرًا كبيرًا لحمض الستريك وهو مفيد أيضًا للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول.

البابايا

تساعد البابايا في التخلص من الكوليسترول السيئ بسبب احتوائها على الألياف وفيتامين سي ومضادات الأكسدة.