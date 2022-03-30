شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مشروبات للتخلص من دهون البطن بعد سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تحاول إنقاص وزنك أو تحقيق هدف صحي آخر مشابه، قد يكون من السهل التفكير فقط في الطعام الذي تتناوله، لكن ماذا عن المشروبات؟ يمكنها حقًا تحقيق أهدافك لفقدان الوزن أو كسرها، إذا كنت تستهلك كميات أكبر من المشروبات السكرية مثل الصودا أو عصائر الفاكهة مع السكر المضاف أو مشروبات القهوة، فقد تساهم دون قصد في زيادة الوزن، فهناك مشروبات يمكنك التركيز عليها والتي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أهدافك في فقدان الوزن، خاصةً لمن هم فوق سن الخمسين، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- ماء:

أفضل مكان للبدء بأي هدف لفقدان الوزن هو التأكد من أنك تحصل على كمية كافية من الماء وتستهلك كمية كافية من الماء بشكل منتظم ، الماء هو الخيار الأفضل لفقدان الوزن والحفاظ عليه لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية وهو ضروري لجميع وظائف الجسم، إذا كنت تتطلع إلى خفض دهون البطن ، فقد يكون من المفيد تناول كوب من الماء قبل الوجبة.

2 - مياه فوارة:

الماء المنتظم ضروري ومكون مهم للحفاظ على صحتك العامة، ولكن إذا كنت تبحث عن شيء صحي ، يمكنك دائمًا تجربة الماء الفوار، إذا كنت شخصًا لا يستمتع بشرب الماء العادي ، أو تحاول التقليل من المشروبات الغازية السكرية ، يمكن أن تكون المياه الفوارة بديلاً رائعًا، ثبت أن المياه الفوارة تزيد من الشعور بالامتلاء إلى حد أكبر من الماء العادي عن طريق الاحتفاظ بالطعام في معدتك لفترات أطول من الوقت.

3 - شاي أخضر:

من المعروف أن الشاي الأخضر يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وتقليل الالتهاب والمساعدة في تحسين صحة الدماغ ويساعد على إطالة العمر ويساعد في تعزيز فقدان الوزن.

يعتبر الشاي الأخضر من أقوى المشروبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن ، إن مواد الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر هي مضادات الأكسدة التي لديها بعض الأدلة العلمية لتقول إنها قد تساعد في زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون.

4 - قهوة:

يمكن أن تكون القهوة مشروبًا رائعًا لتضمينه في روتينك الصباحي ، ووفقًا لتقرير صادر عن Critical Reviews of Food Science and Nutrition ، فإن الكافيين الموجود في القهوة قد يعزز فقدان الوزن ويقلل من مؤشر كتلة الجسم.

لست مضطرًا لشرب قهوتك السوداء حتى تظل صحية ، ولكن من المهم مراقبة كمية الكريمة والسكر التي تضعها في فنجانك حتى لا يكون لها تأثيرات معاكسة على أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

5 - شاي النعناع:

ارتبط زيت ومستخلص النعناع بفقدان الوزن وانخفاض الشهية ، ولكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث على وجه التحديد حول شاي النعناع وفقدان الوزن، فإن شرب شاي النعناع ليلًا ، يمكن أن يكون له آثار إيجابية على وزنك من خلال مساعدتك على النوم ، والمساعدة في تقليل الالتهاب ، وعدم توفير أي سعرات حرارية .