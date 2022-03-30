شكرا لقرائتكم خبر عن من المخ إلى القلب والجهاز الهضمى.. اعرف أضرار التدخين على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "التدخين مضر بالصحة وهذا شى معروف، فهذه العادة تؤثر بشكل أساسي على رئتيك مما يزيد من خطر الإصابة بعدم الراحة في التنفس وزيادة فرص الإصابة بالسل وسرطان الرئة بل والجسم كله.

كيف يؤثر التدخين على الدماغ؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يعلم الجميع الآثار الضارة للتدخين على الرئتين، ولا يعرف معظم الناس أن التدخين يؤثر على الدماغ، فيتم إعاقة جهازك العصبي المركزي حيث يتم التحكم فيه بواسطة عقلك، فالتبغ والنيكوتين يعيقان الناقلات العصبية التي تنبه الدماغ عن طريق إرسال الإشارات.

فالنيكوتين يقلد الأسيتيل كولين وهو ناقل عصبي موجود في المخ وهذا يزيد من النقل العصبي الذي يعيق الظاهرة الطبيعية، فعندما لا تدخن فإنها تبطئ وتزداد بشكل مفاجئ أثناء التدخين.

وبمرور الوقت، سوف يعتاد المخ على ارتفاع معدل النقل العصبي لأنه يطلق الدوبامين الذي يجعلك تشعر بالراحة، وتؤدي هذه الظاهرة إلى تحمل النيكوتين الذي يسبب الإدمان عليه، فعند الإقلاع عن التدخين بعد فترة طويلة ، فإن وظائفك المعرفية تتسبب أيضًا في القلق، والاكتئاب، والتهيج، وفقدان التركيز، وضعف التركيز، وما إلى ذلك.

كيف يؤثر التدخين على القلب؟

العضو الحيوي الثاني الذي يتأثر بالتدخين هو القلب، وتوقع حدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية أو القلب عند التدخين وبعد الانسحاب أيضًا.

فيتضرر نظام القلب والأوعية الدموية بالكامل بسبب التدخين، فعندما يدخل النيكوتين إلى الجسم فإنه يقيد الأوعية الدموية وبالتالي يقيد تدفق الدم على المدى الطويل، يؤدي هذا إلى شد الأوعية الدموية تدريجيًا مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الشرايين.

فالمدخنون أكثر عرضة لخطر الإصابة بتخثر الدم ومشكلة ضغط الدم التي قد تتصاعد إلى سكتة دماغية ونوبات قلبية، والأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة قلبية هم أكثر عرضة لخطر فقدان حياتهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

من ناحية أخرى ، فإن الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين من حولك هم أيضًا عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب استنشاق جزيئات النيكوتين من خلال الأبخرة.

التدخين وصحة الأسنان

على الرغم من عدم وجود تعرض مباشر للتدخين لأسنانك ، إلا أنه يمكن أن يتسبب في الكثير من الضرر لصحة أسنانك، من الملاحظ أن الأشخاص الذين يدخنون يصابون بالتهاب دواعم السن وهو مجموعة من أمراض الفم الالتهابية. بمرور الوقت ، يتسبب النيكوتين والتبغ في إتلاف أسنانك ولثتك ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة. إذا اتبعت ممارسات نظافة الفم الجيدة ، فيمكن منع ذلك ولكن لماذا تخاطر. عالج السبب بدلاً من اتخاذ الاحتياطات.

يؤثر التدخين على الجهاز الهضمي

نعم ، يمكن أن يتأثر جهازك الهضمي بالتدخين! كثير من الناس لا يعرفون هذا ولكن التدخين يؤثر على قدراتك الهضمية مما يجعلك عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي. أثناء التدخين ، يدخل النيكوتين والتبغ إلى جسمك من خلال فمك ، والمريء ، والحلق ، وفي النهاية معدتك. الإمساك وعسر الهضم ومشاكل المعدة وفقدان الشهية هي بعض من مضاعفات الجهاز الهضمي التي يعاني منها المدخنون. قد يصابون أيضًا بمرض السكري بسبب مقاومة الأنسولين التي يطورها الجسم بمرور الوقت.