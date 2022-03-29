شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير إلى الإصابة بمرض باركنسون.. منها رعشة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يمكن أن يؤثر بشدة على الحركة، ووفقًا لمؤسسة باركنسون، يعيش أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم مع شلل الرعاش، تزداد نسبة الإصابة بمرض باركنسون مع تقدم العمر، ولكن يتم تشخيص ما يقرب من 4% من المصابين بالباركنسون قبل سن الخمسين، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الأعراض التالية كعلامات يجب الانتباه إليها: رعشة:

هل لاحظت ارتعاشًا طفيفًا أو رعشة في إصبعك أو إبهامك أو يدك أو ذقنك؟ يعد الرعاش أثناء الراحة علامة مبكرة شائعة لمرض باركنسون.

خط اليد:

هل أصبح خط يدك أصغر بكثير مما كان عليه في الماضي؟ قد تلاحظ أن الطريقة التي تكتب بها الكلمات على الصفحة قد تغيرت، مثل أحجام الحروف أصغر والكلمات مزدحمة معًا، قد يكون التغيير في خط اليد علامة على الإصابة بمرض باركنسون الذي يُطلق عليه اسم micrographia.

فقدان حاسة الشم:

هل لاحظت أنك لم تعد تشم بعض الأطعمة جيدًا؟ إذا بدا أنك تواجه مشكلة في شم الأطعمة مثل الموز أو مخلل الشبت أو عرق السوس، يجب أن تسأل طبيبك عن مرض باركنسون.

صعوبة في الحركة أو المشي:

هل تشعر بصلابة في جسمك أو ذراعيك أو ساقيك؟ أحيانًا يزول التيبس أثناء الحركة. إذا لم يحدث ذلك ، فقد يكون علامة على مرض باركنسون، قد تكون العلامة المبكرة تصلب أو ألم في كتفك أو الفخذ.

إمساك:

هل تجدين صعوبة في تحريك أمعائك دون إجهاد كل يوم؟ يمكن أن يكون الإجهاد لتحريك أمعائك علامة مبكرة على الإصابة بمرض باركنسون ويجب عليك التحدث مع طبيبك.

دوار أو إغماء:

هل تلاحظ أنك غالبًا ما تشعر بالدوار عندما تقف ؟ يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو الإغماء علامة على انخفاض ضغط الدم ويمكن أن يكون مرتبطًا بمرض باركنسون (PD).

الانحناء:

هل أنت لا تقف مستقيما كما اعتدت؟ إذا لاحظت أنت أو عائلتك أو أصدقاؤك أنك تبدو منحنيًا أو مائلًا أو متراخيًا عند الوقوف ، فقد يكون ذلك علامة على مرض باركنسون (PD).