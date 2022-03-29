شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يسببها نقص فيتامين سي.. تعرف على مصادره الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سي، أحد أهم العناصر الغذائية في جسمك، ونقص فيتامين سي قد يتسبب في الإصابة بأعراض عديدة وبعدة طرق، من الحالة المزاجية السيئة إلى البشرة الباهتة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين سي وتأثيره على الجسم، بحسب موقع "health".

وفيتامين سي مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يحمي الخلايا من التلف كما أنه مضاد للالتهابات ومنظم للمناعة، ويحتاج جسم الإنسان إلى فيتامين سي للقيام بعدد من الأنشطة الهامة، ولكن النقص يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية للفرد.

علامات تدل على أن جسمك يعانى من نقص فيتامين سي-تمرض بسرعة:

فيتامين سي غني بمضادات الأكسدة، مما يساعد جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح ضعف جهاز المناعة هو نتيجة نقص فيتامين سي يمكن أن يصاب الشخص بالمرض بشكل متكرر نتيجة زيادة تعرضه للعدوى.

-تصبح عرضة لحب الشباب:

نقص فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى تكوين آفات صغيرة تشبه حب الشباب على الذراعين أو الفخذين أو الأرداف ومع ذلك ، فإن هذه النتوءات غير كافية لتشخيص النقص.

تدهور صحة الفم:

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين سي ليس فقط على بشرتك ، ولكن أيضًا على أسنانك يحدث نزيف اللثة بسبب نقص تكوين الكولاجين بسبب انخفاض مستويات فيتامين سي ويرتبط نقص فيتامين سي أيضًا بتورم اللثة. يمكن أن يؤدي النقص الحاد إلى فقدان الأسنان.

- تصاب بكدمات أسرع من الآخرين:

نقص فيتامين سي يضعف الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى سهولة حدوث الكدمات. إنه بشكل عام أحد الأعراض الأولى الواضحة لنقص فيتامين سي.

-أنت دائمًا متعب:

انخفاض مستويات فيتامين سي يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق طوال الوقت يمكن أيضًا تحفيز هذه الحالة بسبب نقص المناعة وفقر الدم. قد يكون لديك نقص في الطاقة عند محاولة القيام بنشاط ما.

- تصاب بفقر الدم:

قد يؤدي نقص فيتامين سي إلى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تقليل امتصاص الحديد وزيادة احتمالية حدوث نزيف، استهلاك الحديد وحده غير كاف؛ يجب أيضًا شرب كمية كافية من فيتامين سي للسماح بامتصاص الحديد.

مقدار فيتامين سي الذي يحتاجه جسمك

بالنسبة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أكثر، فإن البدل الغذائي الموصى به يومياً لفيتامين C هو 90 ملليجرام (مجم) يوميًا للذكور و 75 ملليجرام (مجم) يوميًا للنساء.

أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سيئًا بشكل عام، والذين يخضعون لغسيل الكلى لأمراض الكلى ، والمدخنون جميعًا معرضون لخطر نقص فيتامين سي.

قد يحتاج المدخنون إلى 35 ملج إضافية من فيتامين سي ، لأن التدخين يستنفد إمداد الجسم بهذا المعدن.

الإفراط في تناول فيتامين سي يمكن أن يكون له آثار سلبية ، لذلك يجب على البالغين الالتزام بجرعة يومية لا تزيد عن 2000 مجم

فيما يلي بعض من أفضل مصادر فيتامين سي

يمكن الحصول على 90٪ من فيتامين سي عن طريق تناول الخضار والفواكه الحمضية.

فيتامين سي موجود بشكل طبيعي في:

-الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت ، والشمام ، والبطيخ ، والطماطم ، والأناناس ، والكيوي ، والجوافة ، والبابايا ، والمانجو ، الخضار الخضراء النيئة أو بالكاد المطبوخة مثل البروكلي ، والقرنبيط ، والسبانخ ، والملفوف ، والفلفل الأحمر والأصفر ، واللفت والفراولة، توت العليق ، والتوت البري.