شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لـ الغدة الدرقية يمكن اكتشافها على أظافرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يؤدي اضطراب الغدة الدرقية إلى علامات خفية في الأيام الأولى، ثم تصبح بارزة مع مرور الوقت وتبدأ في التأثير على وظائف الجسم، فإذا تم اكتشاف المرض بنجاح في الأيام الأولى، فمن الممكن تحسين أعراض الغدة الدرقية وتجنب المضاعفات المرتبطة بها، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الغدة الدرقية التي قد تظهر على أظافرك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وظيفة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة موجودة في قاعدة العنق، وهي مسئولة عن إنتاج ثلاثة هرمونات بارزة للجسم. تنظم هذه الهرمونات عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ووظيفة العضلات والجهاز الهضمي، وهي ضرورية أيضًا في نمو الدماغ وصيانة العظام.

عندما لا تنتج الغدة كمية كافية من الهرمونات، يشار إلى الحالة باسم قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية.

يتم وصف الأدوية للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لموازنة مستويات الهرمونات لديهم لأنه إذا تركت الحالة دون علاج، فقد تسبب فقر الدم أو الارتباك أو قصور القلب أو حتى الغيبوبة.

يمكن أن يساعد التعرف على العلامات المبكرة للحالة في اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب إليك علامة شائعة يمكنك اكتشافها على أظافرك.

العلامات التي يجب البحث عنها في أظافرك

تكشف أظافرك الكثير عن ظروفك الصحية اللون ، علامة بيضاء ، مسحة وردية ، أو تموجات ، كل هذه العلامات هي انعكاسات للصحة الداخلية، و الذي يبرز خمول الغدة الدرقية هو الأظافر البطيئة النمو والهشة.

لماذا تتقصف الأظافر وتنمو ببطء؟

بسبب قلة هرمونات الغدة الدرقية، تتباطأ جميع وظائف الجسم. كما أنه يؤثر على الأظافر ، فتصبح هشة وتبدأ في النمو ببطء. وفقًا للجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية (AADA) ، يمكن أن يؤدي خمول الغدة الدرقية أيضًا إلى ظهور نتوءات في الأظافر قد تبدو منحنية ، وبها تقشر ، وتنكسر بسهولة أكبر.

في بعض المرضى ، ترفع الأظافر أو تنقسم من فراش الظفر وهي حالة تسمى انحلال الظفر نظرًا لأن هرمونات الغدة الدرقية تتحكم في مستوى العرق، فقد يعاني المريض المصاب بقصور الغدة الدرقية من انخفاض التعرق يمكن أن يجعل الأظافر والجلد والشعر تبدو جافة.

أعراض أخرى لقصور الغدة الدرقية

لا يعاني جميع المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من نفس المشاكل الصحية، تختلف العلامات والأعراض تبعًا لشدة الحالة، فيما يلي بعض الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية كما يلي:

-إعياء وتعب

-زيادة الحساسية للبرد

-إمساك

-جلد جاف

-زيادة الوزن

-وجه سمين

-بحة في الصوت

-ضعف العضلات

-ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

-آلام العضلات وتيبسها

-ألم أو تصلب أو تورم في مفاصلك

-فترات الحيض غير المنتظمة

-شعر ضعيف

-تباطؤ معدل ضربات القلب

-اكتئاب

-ضعف الذاكرة

-تضخم الغدة الدرقية