شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز العصبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس فقط الرئتين التي تتأثر بالإصابة بكورونا، ولكن عدوى كوفيد 19 يمكن أيضًا أن تؤثر على جهازك العصبي، فوفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة "pain"، ثبت خلالها تأثير الإصابة بفيروس كورونا على الجهاز العصبي بالجسم.

ووفقًا للدراسة، بمجرد الإصابة بفيروس كورونا يتأثر بعض المصابين بمشاكل في الجهاز العصبي، فيمكن للشخص أن يعاني من أعراض الاعتلال العصبي المحيطي، مثل التنميل في اليدين والقدمين، والوخز، وآلام العضلات.

وتقول الدراسة، إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعدوى فيروسكورونا أكثر عرضة بـ 3 مرات للمعاناة من الأعراض المرتبطة بالاعتلال العصبي المحيطي.

الأعراض التي تظهر بين مرضى كورونا

تتضمن بعض الأعراض التحذيرية لهذا التأثير لعدوى فيروس كورونا، وهي ألم في العضلات، وخدر في الذراعين والقدمين، ووخز في اليدين .

حول نتائج الدراسة، قال المؤلف المشارك الدكتور سيمون هاروتونيان من جامعة واشنطن، "العديد من الالتهابات الفيروسية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والقوباء المنطقية ، ترتبط بالاعتلال العصبي المحيطي لأن الفيروسات يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب، وهذا ما يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا".

كم من الوقت يمكن أن يعاني المريض من الأعراض؟

يقول الخبراء إن حوالي 30 % من الأشخاص المصابون بكورونا اشتكوا من الأعراض خلال الأيام الأولى من الإصابة ، وكانت مستمرة لدى البعض حتى بعد شهرين من التعافي.

الاعتلال العصبي المحيطي الأسباب وعوامل الخطر والمزيد

اثنان من الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بهذه الحالة هما الشعو بالتنميل وضعف العضلات، و يمكن أن يؤدي هذان النوعان أيضًا إلى خدر مفاجئ وألم في اليدين والقدمين، و يمكن أن تشمل بعض الأعراض الأخرى، عسر الهضم ، تكرار التبول.

حمى أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم

وظيفة المثانة غير السليمة

تقلب ضغط الدم

عرق

معدل ضربات القلب غير المتكافئ

ألم حاد أو وخز أو خفقان أو حارق

عدم التنسيق

شلل جزئي

التعرق المفرط

التعب الشديد أو التعب

قد تشمل الأعراض الأخرى التالي:الأسباب

بصرف النظر عن عدوى COVID-19 ، يمكن أن يحدث اعتلال الأعصاب المحيطية أيضًا بسبب عدة عوامل أخرى ، بعضها:



أمراض المناعة الذاتية

داء السكري

إصابات غير معروفة

الاضطرابات الموروثة

الأورام

مشاكل في نخاع العظام

يمكن أن تكون بعض الأسباب الشائعة الأخرى -