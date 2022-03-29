شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تنوع الأطعمة الغنية بالبروتينات يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Hypertension، أن تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على بروتينات من مصادر مختلفة، بدلاً من التركيز على مصدر واحد للبروتين الغذائي، قد يساعد في منع تطور ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".





وسجلت الدراسة البيانات الموجودة من أكثر من 12000 مشارك شاركوا في جولتين على الأقل من مسح الصحة والتغذية في الصين، سعى الباحثون لاستكشاف العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وتنوع وكمية البروتينات من ثمانية مصادر غذائية رئيسية يستهلكها المشاركون.

قام الباحثون بقياس كمية البروتين من خلال النظر إلى ثلاثة أيام متتالية من الأكل ، وسجلوا كل جولة بناءً على عدد أنواع البروتين المستهلكة (بما في ذلك البقوليات والأسماك والبيض والحبوب الكاملة والحبوب المكررة واللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة والدواجن).

وقال الدكتور شيانوي تشين ، مؤلف الدراسة، إن ما بين نتائج مستهلكي البروتين" بالكمية المناسبة تمامًا "، كان لدى أولئك الذين يتناولون أكبر مجموعة متنوعة من البروتين أدنى ضغط دم، ويشار إلى أن أولئك الذين تناولوا أقل كمية وأكبر قدر من البروتين كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، في حين أن أولئك الذين تناولوا أكبر مجموعة متنوعة من البروتينات كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 66٪ بين جولات المسح.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما لا يزيد عن 5.5 أونصات من البروتين يوميًا ، وحوالي حصة إلى وجبتين ، من مصادر صحية مثل النباتات والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم وبعض اللحوم والدواجن الخالية من الدهون، أفضل البروتينات هي البروتينات الخالية من الدهون بما في ذلك الفاصوليا وفول الصويا والأسماك والدجاج منزوع الجلد واللحوم قليلة الدهن ومنتجات الألبان قليلة الدسم، تجنب البروتينات التي تقول" مهدرجة "على الملصق أو تحتوي على مستويات عالية من الدهون المتحولة أو الدهون المشبعة.