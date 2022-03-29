إليكم الفرق بين برد الصيف وأعراض كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 07:13 مساءً - تتداخل أعراض كورونا مع أعراض العديد من الأمراض المرتبطة بالبرد، لذلك يصبح من الصعب للغاية معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا أو ما إذا كان شيئًا آخر ما لم يتم إجراء اختبار لكورونا، لكن هناك عدد قليل من الأعراض التي تشير بوضوح إلى الاختلاف الصارخ بين هاتين الحالتين، وتساعد الشخص على اتخاذ المسار الصحيح للمساعدة الطبية في الوقت المناسب، بحسب ما ذكر موقع “تايمز أوف إنديا”.

ما هو برد الصيف؟

برد الصيف هو نزلة برد شائعة يصاب بها الناس خلال فصل الصيف.

وعلى عكس ما يعتقده الكثير من الناس، تحدث نزلات البرد أيضًا خلال فصل الصيف وليس فقط خلال فصل الشتاء فلا يجب أن يكون الجو باردًا بالخارج حتى تصاب بنزلة برد.

عادة ما تكون الأعراض هي نفسها أعراض نزلات البرد العادية وتقل تدريجياً بعد 5-7 أيام من الإصابة.

أعراض برد الصيف

تشمل الأعراض الشائعة المختلفة لنزلات البرد الصيفية البرد، والحساسية، والعطس، وسيلان الأنف، والاحتقان، وحكة الحلق، والسعال، والعرق، والحمى.

وبحسب الخبراء فإن حدوث نزلات البرد في الصيف يمكن أن يكون راجعا إلى حقيقة أن الناس يبقون في الهواء الطلق أكثر خلال موسم الصيف على عكس الشتاء، والهواء الجاف يمنح الفيروسات أرضًا خصبة لتكاثرها.

كيف تختلف نزلات البرد الصيفية عن فيروس كورونا؟

يقترح الخبراء الاستمرار في ارتداء الأقنعة وعدم التوقف عن تطهير اليدين طوال العام.

إذا كان الشخص يعاني من أعراض برد الصيف، فإنه يحتاج إلى البقاء في المنزل من أجل وقف انتشار الفيروس المعدي.

وعادة ما تنحسر أعراض نزلات البرد الصيفية في غضون أسبوع ، ولكن إذا ظهرت لفترة أطول ، يجب الاتصال بالطبيب وإجراء اختبار كورونا.

الأعراض الشائعة التي تظهر أثناء عدوى كورونا الناتجة عن أوميكرون هي التهاب الحلق وآلام الجسم والصداع واحتقان الأنف وآلام المعدة.

عادة لا تظهر آلام الجسم وآلام المعدة بشكل شائع عند الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

ومن ثم ، إذا شعرت بالحمى ، والتهاب الحلق ، والسعال ، وتعاني من آلام في المعدة ، يجب أن تخضع لفحص كورونا على الفور.