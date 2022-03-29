شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع للالتهابات الفطرية.. أبرزها السعفة وعدوى الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفطريات تحدث بسبب الكائنات الدقيقة التي يمكن العثور عليها في الهواء أو التربة أو الماء، ويمكن أن تكون بعض الأنواع المرتبطة بالفطريات ضارة بصحة الإنسان، وهناك العديد من العوامل المتضمنة التي تزيد من خطر إصابة الفرد بمرض معدى، ونجد أن الأشخاص أصحاب ضعف جهاز المناعة هم الأكثر فرصا للإصابة، لذلك ، ينصح الخبراء باتخاذ خطوات لتعزيز المناعة.

ما هي أنواع العدوى الفطرية؟

فيما يلي بعض أنواع العدوى الفطرية وفقا لموقع " webmd":

- الالتهاب الرئوي:

عدوى خطيرة تصيب في الغالب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وهو ناتج عن فطر المكورات الرئوية، ويمكن أن ينتشر في الهواء، بعض أعراض هذه العدوى هي التعب وألم في الصدر والحمى وما إلى ذلك.

- داء المبيضات المهبلي:

المعروف أيضًا باسم التهاب المهبل الفطري ، تحدث هذه العدوى بسبب خميرة المبيضات وتؤثر على منطقة المهبل. بعض الأعراض الشائعة لداء المبيضات المهبلي هي الجماع المؤلم ، والإفرازات المهبلية غير المعتادة، والتبول غير المريح، وما إلى ذلك. الأفراد الحوامل، ولديهم جهاز مناعي ضعيف ، ومصابون بالسكري معرضون بشكل كبير للإصابة بهذه العدوى.

-السعفة:

هي واحدة من أكثر التهابات الجلد شيوعًا وتسببها أكثر من 40 نوعًا من أنواع الفطريات، وهى عدوى معدية ويمكن أن تنتقل من فرد إلى آخر. تشمل بعض الأعراض الشائعة لهذه العدوى الطفح الجلدي على شكل حلقة ، والجلد المتشقق والحكة ، وتساقط الشعر ، وما إلى ذلك.

-عدوى الأظافر الفطرية:

كما يوحي الاسم فإن هذه العدوى تصيب أظافر اليدين والقدمين. تُعرف عدوى أظافر الفطريات علميًا باسم فطار الأظافر الفطري عادةً باسم "قدم الرياضي"، بعض الأعراض الشائعة لهذه العدوى هي الأظافر السميكة ، والأظافر المتشققة، والأظافر المتغيرة اللون ، وما إلى ذلك.

-داء الرشاشيات:

هذه عدوى يسببها عفن يسمى الرشاشيات، يمكن العثور على هذا القالب في الداخل والخارج. في حين أن بعض الناس لا يتأثرون بالجراثيم ، يمكن ملاحظة تأثير هذه العدوى في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تشمل بعض الأعراض الشائعة لهذه الحالة ضيق التنفس ، والسعال المستمر ، والصداع ، وما إلى ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن أنواعًا مختلفة من داء الرشاشيات يمكن أن تظهر أعراضًا مختلفة.