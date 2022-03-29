نفسية وجسدية.. فوائد “هامة” جداً للحجامة لم تكن تعرفها من قبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:54 مساءً - عرف العرب الحجامة منذ قبل البعثة النبوية، حيث ورد في الآثار الإسلامية، توصية من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بضرورة التداوي بالحجامة لمن يعاني من آلام معينة في جسده.

ولاحقاً أثبتت الدراسات العلمية الحديثة، فوائد الحجامة لمن يعانون من مشكلات صحية من قبيل الصداع وارتفاع الكوليسترول وأي قصور في عمل الجهاز الهضمي، إضافة للعديد من الفوائد الصحية الأخرى.

وتعتمد الحجامة على استخراج الدم بأداة خاصة بعد وخز أو تشريط الجلد، وهي ثلاثة أنواع؛ أولها الحجامة الرطبة التي يُخدش فيها الجلد ويُستخرج الدم بواسطتها، وثانيها الجافة التي يشفط فيها الهواء فقط دون استخراج الدم، وثالثها المتزحلقة التي يُدلَّك فيها الجسم باستخدام قارورة خاصة مع دهن زيت الزيتون أو زيت النعناع.

فوائد الحجامة

ووفقاً لموقع “ويب طب” تُستخدم الحجامة لفوائدها المحتملة في علاج عدد من الأمراض:

الآلام الموضعية، مثل: آلام الرأس والظهر والركبة ومتلازمة النفق الرسغي.

فقر الدم (Anemia).

مرض السكري.

التهاب المفاصل.

الأمراض الجلدية، مثل التهابات الجلد، وحب الشباب.

ارتفاع ضغط الدم.

الصداع النصفي.

الأمراض النفسية: مثل: الاكتئاب.

مشكلات الخصوبة، مثل التأخر بالإنجاب.

موانع استخدام الحجامة

موانع استخدام الحجامة القطعية

تمنع الحجامة قطعًا عن الأشخاص الذين يعانون من الآتي:

مرض السرطان.

فشل الكلى.

فشل الكبد.

أمراض القلب.

نزيف الدم المستمر.

كما تمنع الحجامة عن الأشخاص الذين يستخدمون جهاز لتنظيم ضربات القلب.

موانع استخدام الحجامة نسبيًا

يُمكن أن تُمنع الحجامة مؤقتًا عن الأشخاص الذين يعانون من الآتي:

فقر الدم.

الالتهابات حادة.

الأمراض المزمنة الشديدة.

كما يُمنع منها مؤقتًا المرضى الذين قاموا بالتبرع بالدم أو بالحجامة مؤخرًا.

مضاعفات الحجامة

تُعد الحجامة من طرق الطب البديل الآمنة التي لا تسبب مضاعفات خطيرة، لكن من الممكن أحيانًا أن تسبب عددًا من الأعراض الجانبية والمضاعفات البسيطة، ومنها الآتي:

الشعور بالحرقة، والحكة.

ظهور الكدمات في أماكن عمل الحجامة، غالبًا تختفي من تلقاء نفسها بعد 10 أيام من عمل الحجامة.

التعرض لالتهابات في الجلد نادرًا، وتكون الندبات والفقاعات.

الشعور بآلام في الرأس، والإرهاق والدوار والأرق.

الإصابة بظاهرة كوبنر (Kobner phenomenon).

عند عمل الحاجة يجب إدراك المعلومات الآتية:

يُمنع القيام بالحجامة بشكل مباشر على الأعصاب والشرايين والأوردة، والجروح أو الالتهابات الجلدية، ودوالي الساقين، والعقد الليمفاوية.

إجراء الحجامة عند فني مُتمكن من عمله ومتمرس جيدًا لأن أي خطأ قد يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة.

الحجامة ليست محصورة للرجال بل هي للرجال والنساء على حد سواء.