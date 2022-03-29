بيروت - نادين محمد -

أسباب صعوبة بلع الطعام والماء عديدة فقد يعاني حوالي 1 من كل 25 شخصاً من عسر البلع في حياتهم. ولا تشير صعوبة البلع دائماً إلى حالة طبية. قد تكون مؤقتًة وتختفي من تلقاء نفسها.

ما الذي يسبب صعوبة بلع الطعام والماء؟



تعد صعوبة بلع الطعام والماء عديدة وهي كالتالي:

1-الارتجاع الحمضي

تحدث أعراض ارتجاع الحمض عندما تتدفق محتويات المعدة من المعدة إلى المريء، مما يسبب أعراضاً مثل حرقة المعدة وآلام المعدة والتجشؤ.

2-حرقة من المعدة

الحموضة المعوية هي إحساس حارق في صدرك يحدث غالباً بطعم مر في الحلق أو الفم.

3-التهاب لسان المزمار

يتميز التهاب لسان المزمار بوجود نسيج ملتهب في لسان المزمار. إنها حالة محتملة تهدد الحياة وتعتبر هذه الحالة حالة طبية طارئة. قد تكون هناك حاجة الرعاية العاجلة.

4- تضخم الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة توجد في رقبتك أسفل تفاحة آدم مباشرة. تسمى الحالة التي تزيد من حجم الغدة الدرقية تضخم الغدة الدرقية.

5-التهاب المريء

التهاب المريء هو التهاب يمكن أن ينتج عن ارتداد الأحماض المعوية أو تناول بعض الأدوية؛ ويحدث التهاب المريء بسبب العدوى من بعض آلام الصدر وصعوبة في البلع.

6-سرطان المريء

يحدث سرطان المريء عندما يتكون ورم خبيث (سرطاني) في بطانة المريء، مما قد يسبب صعوبة في البلع.

تشمل الحالات الطبية الأخرى التي قد تؤدي إلى مشاكل في البلع نتيجة للحالة أو علاجها ما يلي:

السكتة الدماغية

سرطان الرأس أو العنق أو الحلق

تاريخ من العلاج الإشعاعي أو الكيميائي في الرقبة أو الحلق للسرطان

إصابة بالرأس

الاضطرابات العصبية، مثل مرض باركنسون

ضمور العضلات

علامات وصعوبة بلع الطعام والماء

إذا كنت تعتقدين أنك تعانين من عسر البلع، فهناك أعراض معينة قد تكون موجودة مع صعوبة البلع.

تشمل:

سيلان اللعاب

صوت أجش

الشعور وكأن شيئاً ما استقر في حلقك

ارتجاع

فقدان الوزن غير المتوقع

حرقة من المعدة

السعال أو الاختناق عند البلع

ألم عند البلع

صعوبة مضغ الأطعمة الصلبة

الالتهاب الرئوي المتكرر

قد يخرج الطعام من الأنف

قد تؤدي تلك المضاعفات إلى:

تجنب تناول الطعام

تخطي وجبات الطعام

يفقدون شهيتهم

أما عن الأطفال الذين يجدون صعوبة في البلع عند تناول الطعام فيمكنهم:

رفض تناول أطعمة معينة

لديهم طعام أو سائل يتسرب من أفواههم

يتقيأ الطفل أثناء الوجبات

يجدون صعوبة في التنفس عند تناول الطعام

فقدان الوزن دون محاولة

كيف يتم تشخيص صعوبة بلع الطعام والماء

تحدثي مع الطبيب عن الأعراض التي تعانين منها ومتى بدأت. سيُجري طبيبك فحصاً بدنياً ويفحص فمك؛ للتحقق من وجود تشوهات أو تورم.

قد تكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات المتخصصة؛ لمعرفة السبب الدقيق وأبرزها أشعة الباريوم السينية، وغالباً ما تستخدم أشعة الباريوم السينية لفحص المريء من الداخل؛ بحثاً عن أي تشوهات أو انسداد.

كيفية علاج صعوبة بلع الطعام

التنظير

يمكن استخدام التنظير الداخلي لفحص جميع مناطق المريء. أثناء هذا الفحص، سيقوم الطبيب بإدخال أنبوب مرن رفيع جداً مزود بكاميرا لأسفل إلى المريء. هذا يسمح للطبيب برؤية المريء بالتفصيل.

يمكن أن يتم ذلك أيضاً باستخدام أنبوب صلب يستخدم خلاله الطبيب التخدير. غالباً ما يأخذ الطبيب خزعات أثناء هذا الإجراء.

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