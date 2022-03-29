الرجيم السريع لكسر ثبات الوزن في 5 أيام فقط

بيروت - نادين محمد - يُعد الوزن الزائد وتراكم الدّهون من أبرز المشاكل التي تدفع بالكثيرات لإتباع عادات ونصائح مختلفة، رغبةً منهن فى إنقاص أوزانهن، والوصول إلى جسم رشيق. لكن لا داعي للإستياء، فيمكنك أن تستبدلي أطباقك الدسمة بأخرى خفيفة وتتبعي الرجيم السريع لكسر وزنك ومنحك الطاقة. في الآتي، تُقدم لك "الجميلة"، الرجيم السريع لكسر ثبات وزنك في 5 أيام فقط .

الإفطار

كوب لبن خالي الدسم مع ثمرة كيوي.

بين الإفطار والغداء

كوب قرفة بحبة البركة والمريمارية.

الغداء

طبق شوربة كرنب بالزنجبيل مع طبق سلاطة خضراء وشريحة لحم ستيك مشوي أو شريحتان من فيليه السمك المشوي.

العشاء

طبق سلاطة فواكه أو كوب زبادي بالكمون.

أخطاء شائعة في الرجيم

الشاي الأخضر: يتجه الكثيرون الى شرب الشاي الأخضر بعد كل وجبة دسمة بهدف حرق الدهون التى تناولوها فى وجبتهم، إلا أنّ هذا الأمر خاطئ فالشاي الأخضر مثله مثل الشاي الأحمر والفارق بينهما أن الثاني اكتمل نضجه ثم تم تحميصه أما الأول فما زال فى مراحل النمو.

القهوة الخضراء: مثلها مثل الشاي الأخضر فكلاهما بلا فائدة فى حرق الدهون، وتحتوي على نسبة عالية من الكافين خاصة قبل تحميصها

الزنجبيل والقرفة: يظن البعض أن تناول هذه الأعشاب كثيراً بين الوجبات وإدخالها فى الوجبات اليومية يُساعد فى إنقاص الوزن إلا أنّ هذه الأعشاب رغم فوائدها للجسم إلا أنها لا تساعد فى حرق الدهون كما أشيع كثيراً خاصة بين السيدات.

زبادي الليمون: نجد مشروبات كثيرة تردد انتشارها فى الأسواق الفترة الماضية منها الزبادي بالليمون أو الرايب بالليمون لحرق الدهون المتراكمة، إلا أنّ هذه المشروبات تُعتبر أيضاً ضمن المشروبات الكاذبة فرغم فوائد اللبن والزبادي إلا أنهما ليسا سبباً فى حرق هذه الدهون المتراكمة.

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