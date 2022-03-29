فوائد تناول جوز الهند الخام لإنقاص الوزن وحرق الدهون

بيروت - نادين محمد -

فوائد عديدة لتناول جوز الهند الخام في تخسيس الوزن وحرق الدهون، والتحكم في ضغط الدم، في ما يلي فوائد تناول جوز الهند الخام لتخسيس الوزن:

1-منخفض الكربوهيدرات

يحتوي جوز الهند على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ويمكن أن يساعد بشكل كاف في إنقاص الوزن. كما أن لجوز الهند خصائص مضادة للالتهابات إضافة إلى غناه بالدهون وأوميجا 3 غير المشبعة.



2-كبح الشهية

يمكن أن يرضي تناول جوز الهند جوعك، ويجعلك تشعرين بالشبع إضافة إلى أن محتوى السكر في جوز الهند يقاوم الجوع، ويقلل من الرغبة الشديدة لتناول الطعام والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

3- يساعد جوز الهند على الهضم

يحتوي جوز الهند بشكل عام على دهون غير مشبعة والتي يتم التخلص منها بكفاءة، وتدخل الكبد مباشرة من الجهاز الهضمي، كما أن جوز الهند يعد الأكثر غنى بالألياف التي تساعد على الهضم .

4- تحسين قدرتك على التحمل

يحتوي لحم جوز الهند على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية، وهي نوع من الدهون المشبعة التي يسهل على جسم الإنسان هضمها أكثر من الدهون الحيوانية. وقد ثبت أن هذه الدهون، التي تسمى أيضاً الدهون الثلاثية، تعزز قدرة الرياضيين على التحمل.





5- تمنحك صحة الفم بشكل أفضل

تحتوي الأحماض الموجودة في لحم جوز الهند أيضاً على خصائص مضادة للميكروبات، فعلى الرغم من أن تناول لحم جوز الهند ليس بديلاً عن نظافة الأسنان، إلا أنه يمكن أن يساعد في قتل بعض البكتيريا غير المرغوب فيها الموجودة في فمك، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس.

6- تخسيس الوزن

قد يساعد تناول لحم جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن. ترتبط مركبات MCFAs الموجودة على نطاق واسع في لحم جوز الهند بحرق الدهون.



استخدامات جوز الهند الخام

يمكن الحصول على جوز الهند بأشكال عديدة، بما في ذلك المجمدة أو المقطعة أو المجففة. ولتناوله يمكنك التخلص من القشرة، وإخراج اللحم بملعقة إذا كان طرياً أو بسكين إذا كان صلباً وعلى الرغم من فوائد تناول جوز الهند الخام إلا أنه يحتوي على العديد من السعرات الحرارية، وقد يكون القليل من الناس شديد الحساسية تجاه تناوله.

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