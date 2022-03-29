شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تحاليل دم يجب إجراؤها للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فحوصات الدم المنتظمة ضرورية للحفاظ على الصحة، ويمكن أن يساعد إجراء التشخيص المبكر للأمراض من خلال اختبارات الدم المنتظمة في منع تفاقم المرض، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهم 5 تحاليل دم تحتاج إلى إجرائها للحفاظ على صحتك، بحسب موقع "Health".

5 تحاليل دم تحتاج إلى إجرائها للحفاظ على صحتك1. اختبار ملف الدهون Lipid profile test (الكوليسترول)

يشير الغثيان والتنميل والتعب الشديد وألم الصدر وضيق التنفس أو البرودة في الأطراف وارتفاع ضغط الدم إلى وجود خطأ ما في الكوليسترول لديك، إذا واجهت هذه المشاكل ، فقد حان الوقت لإجراء اختبار ملف الدهون.

2. فحوصات سكر الدم

العطش الشديد، وعدم وضوح الرؤية، وكثرة التبول، وزيادة الجوع، وخدر أو وخز القدمين ، والتعب ، وفقدان الوزن المفاجئ أو اكتسابه هي بعض المشكلات التي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري للاكتشاف المبكر ، قم بإجراء اختبارات السكر في الدم.

3. صورة الدم الكاملة ونقص الحديد

تشمل أعراض انخفاض تعداد الدم ونقص الحديد الضعف أو التعب أو الحمى أو الالتهاب أو الكدمات أو النزيف، فإذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، قم بإجراء تحليل تعداد الدم الكامل واختبارات نقص الحديد وابدأ العلاج، إذا لزم الأمر.

4- اختبارات متلازمة تكيس المبايض PCOD

تعد الدورة الشهرية غير المنتظمة، أو توقف الدورة الشهرية والنزيف الغزير، ونمو شعر الجسم المفرط ، وحب الشباب ، وزيادة الوزن من بعض الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض PCOD ، وهي مشكلة هرمونية يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة إذا لاحظتِ هذه الأعراض.

5. الغدة الدرقية

إذا كنتِ تعانين من القلق أو التهيج أو العصبية أو صعوبة النوم أو فقدان الوزن ، فيجب عليك إجراء اختبار الغدة الدرقية، فإذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فقم بإجراء الاختبارات وابدأ العلاج.