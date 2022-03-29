شكرا لقرائتكم خبر عن هل زيادة الوزن تؤثر على الحمل والولادة؟ دارسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل زيادة الوزن تؤثر علي الحمل والولادة؟ الإجابة عن هذا السؤال هي نعم، وهذا ما أكدته الدراسة المنشورة عبر جريدة " medicalxpress"، حيث ثبت أن السمنة للأم تتسبب في حدوث الوفاة للجنين خلال فترة ما قبل الولادة.

قام باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر بكندا، بتحديد نسبة الوفيات المرتبطة بالولادة لدى النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن خلال فترة الحمل، وثبت أنه في الأسبوع العشرين من الحمل بتعرض البعض لوفاة الأجنة، وذلك ثبت من خلال مشاركة 392820 امرأة.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي لديهن كتلة دهنية عالية في الجسم لديهن عمر حمل أقل عند الولادة أي يتعرضن للولادة المبكرة، أو للوفاة الجنين أثناء الولادة أو قبلها، فالنسبة للوفاة الأجنة قبل الولادة هي 0.5 في المائة .

وأوضح الباحثون أن الولادة في وقت جيد أي وقت مناسب ومبكر من الحمل تعد من الحيل التي تقلل من فرص وفاة الجنين.

وحث الباحثون علي ضرورة وجود حملات توعية إلى كيفية إدارة الحمل لدى النساء أصحاب زيادة الوزن.