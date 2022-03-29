شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح روسي جديد ضد 3 سلالات لفيروس كورونا ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ظهور العديد من المتحورات المرتبطة بالفيروس التاجي كورونا، يسعي جميع العلماء للوصول للقاح يساهم ويساعد في خلق أجسام مضادة ليس فقط لفيروس كورونا بل أيضا للمتغيرات المرتبطة به.

وحول ذلك نشرت جريدة " لايف" الروسية، تصريح من مدير مركز "جماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الدكتور ألكسندر جينسبورج، يفيد أن روسيا تبدأ الأسبوع الجاري باختبارات سريرية للقاح يساعد علي المقاومة من 3 سلالات لفيروس كورونا، وهما دلتا وأوميكرون وكورونا الكلاسيكية.

كما أكد نائب رئيس مركز "جاماليا" الروسية دينيس لوجونوف، أن اللقاح الجديد سيساعد في حماية الإنسان من الإصابة بمتغيرات السلالة الجديد من كورونا أوميكرون، وهذا يعد تطور رائع في أنواع اللقاحات، وأيضا يساعد علي تقليل فرص الإصابة بكورونا وسلالتها المختلفة كدلتا وكورونا ذاتها، وأوميكرون، والسبب خلق أجسام مضادة داخل الجسم.