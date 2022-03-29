شكرا لقرائتكم خبر عن علماء روس يبتكرون دواءً جديدًا يساعد فى علاج السكرى والسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة " تاس " الروسية ابتكارا جديدا وفريدا لدواء يساعد على علاج مرض السكري، وأيضا يقلل من زيادة السمنة ويقضي علي السمنة.

وحول ذلك، أوضح العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية البروفيسور إيفان تورينكوف، أن العلماء في جامعة فولجوجراد ابتكروا علاجا جديدا لمرض السكر والسمنة، أن الاختبارات السريرية للدواء الجديد سوف تبدأ العام الحالي في إصداره أي في 2022.

وأشار البروفيسور، أن هذا الدواء أطلق عليه اسم "ديبيارون" والهدف منه علاج مرض السكري والسمنة، وأكد أن الاختبارات السريرية ستبدأ هذا العام.

وأوضح العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن هذا الدواء يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، وهذا الأمر يعد وسيلة تساعد في رفع فعالية علاج مرض السكري والسمنة، ويمكن استخدامه كعلاج للسكر في مراحله المبكرة.

ووصف إيفان أن الدواء الجديد بأنه فريد وأصيل في فئته، لأنه يحفز علي إنتاج الإنكرتينات أي الهرمونات معدية معوية، فيحفز بعد تناول الطعام علي إنتاج هذه الهرمونات التي بدورها تحفز إفراز الأنسولين، ما يعجل من انتقال السكر إلى الأنسجة والحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم.