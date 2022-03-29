شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية أيام الصيام نصائح للتخلص من الخمول والإرهاق فى نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتبدا أيام البركة والمغفرة، ويأتى شهر رمضان المعظم، ونجد أن الكثيرين يعانون من الخمول فى بداية أيام الصيام، والسبب هو تغير نمط الحياة اليومية، وهذا يتسبب فى الشعور بالإرهاق وعدم التركيز، والدوخة والتعب والخمول، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التى تقلل من حدة الخمول أول أيام الصيام، ومنها:

- الإكثار من تناول السوائل فى الفترة ما بين الإفطار إلى السحور، فعليك تناول 2 لتر من الماء، فالسوائل لها دور كبير فى تنشيط خلايا الجسم.

- تناول العصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر، وينصح أن تكون فاكهة غنية بالألياف كالبرتقال.

- قلل قدر الإمكان من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تتسبب فى شعور بالإرهاق، ويمكنك استبدالها باليانسون والنعناع.

- هل تعلم أن تناولك لطبق من السلطة الخضراء يوميا من الحيل الغذائية الرائعة، فهى تساهم فى إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يفقدها خلال ساعات الصيام، وأيضا يساهم فى تنشيط خلايا الجسم.

- تجنب تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، السريعة والمقليات فى وجبة السحور، لأنها تساهم فى شعورك بالعطش والخمول والتعب الشديد خلال ساعات الصيام.

- عليك تناول علبة من الزبادى يوميا بعد وجبة السحور لحصول الجسم على الترطيب، وتجنب تعرضه للشعور بالكسل والتعب.