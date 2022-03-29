شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنفل فى إنقاص الوزن.. منها زيادة حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد القرنفل عديدة منها أنه يحفز إنقاص الوزن، كما أنه مصدر للعديد من العناصر الغذائية، حيث يحتوي على الأوجينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القرنفل في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التركيب الغذائي للقرنفل..

يحتوي القرنفل على المنجنيز الذي يصلح العظام، كما يحتوي أيضًا على فيتامين K والبوتاسيوم وبيتا كاروتين وكمية قليلة من البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف.

ووجدت الأبحاث التي قارنت القرنفل مع أكثر من 1100 نوع من الأطعمة الأخرى أنه يحتوي على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة من المصدر الأعلى التالي، الأوريجانو المجفف.

كما أن القرنفل عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات، وقد وجد أنه يحتوي على مضاد للفطريات

وتبين أن المركب الموجود في القرنفل أقوى 29 مرة من الأسبرين في المساعدة على منع تجلط الدم، كما جاء في تقرير صادر عن كلية الطب بجامعة هارفارد.

يساعد القرنفل في إنقاص الوزن بعدة طرق..

-يعزز الهضم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي يرتبط التمثيل الغذائي ارتباطًا مباشرًا بفقدان الوزن ومن الحقائق المعروفة جيدًا أن معدل التمثيل الغذائي المنخفض هو علامة على زيادة الوزن أو السمنة.

-يمكن لمرضى السكر إضافة القرنفل إلى نظامهم الغذائي والتحكم في وزنهم. يحتوي القرنفل على مركبات تنظم مستوى السكر في الدم. وبالتالي ، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري الذين تكون المواد الغذائية لهم محدودة عادةً أن يقوموا بتوابل وجباتهم بالقرنفل.