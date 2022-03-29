شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية لتناول الجرجير .. يدعم المناعة وصحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالخضروات الورقية ، فربما لا يكون الجرجير هو أول ما يتبادر إلى الذهن ، غالبًا ما يتم تجاهله والتقليل من شأنه ، الجرجير عبارة عن خضروات صغيرة ذات الأوراق الخضراء ذات السيقان السميكة التي تشترك في نفس العائلة الصليبية مثل الكرنب ، وبراعم بروكسل ، والكرنب ،غالبًا ما يستخدم الجرجير كسلطة خضراء أو مقبلات ، ويمكنك تناوله نيئًا أو مطبوخًا، فالجرجير غني بالمغذيات مما يعني أنه يحتوي على مستوى عالٍ من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالسعرات الحرارية ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

بعض الفوائد الصحية لإضافة الجرجير إلى نظامك الغذائي: 1. غني بفيتامين ك:

يوفر كوب واحد من الجرجير أكثر من 100٪ من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين K. ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد في صحة العظام وتجلط الدم، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين K يمكن أن يزيد من كثافة المعادن في العظام ويقلل من معدلات الكسر.

2 .يساعد في إنتاج الكولاجين:

الجرجير غني أيضًا بفيتامين سي ، إنه مهم لإنتاج الكولاجين لتأثيره على صحة الشعر والجلد والأظافر فحسب ، كما يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة المفاصل.

3. غني بمضادات الأكسدة:

تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة.

4 .أكثر الخضروات كثافة بالمغذيات:

في عام 2014 ، تم تصنيف الجرجير على أنه أكثر المنتجات كثافة بالمغذيات ،تم إنشاء القائمة بناءً على كمية القيمة اليومية الموصى بها من العناصر الغذائية ، وتصدر الجرجير المخططات بدرجة مثالية.

5 . يدعم جهاز المناعة:

بفضل المستويات العالية لفيتامين C ، قد يساعد الجرجير في دعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق تحييد مسببات الأمراض وتعزيز تكاثر الخلايا الليمفاوية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء ،التي تعزز استجابة الجسم المضاد.

6. مفيدا في الحمل:

نظرًا لأن حمض الفوليك وفيتامين B9 موجود في الجرجير ، فهو خيار غذائي رائع للحوامل إن تناول كميات كافية من حمض الفوليك يحمي من العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة ، ويدعم الصحة العامة للأمهات الحوامل .

7. قد يدعم صحة الجلد:

الجرجير غني بالبيتا كاروتين ، والذي تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يساعد في دعم صحة الجلد ، وخاصة الجلد الأكثر نعومة والمرونة.