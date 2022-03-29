شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس وفصل الربيع.. تعرف على أفضل الأطعمة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند دخول فصل الربيع يزداد فرص تعرض الأشخاص المصابون بالحساسية الموسمية بالعديد من الأعراض مثل سيلان الأنف، والكحة، وخلال هذا التقرير سنتقدم أفضل الأطعمة التي تحميك من العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بها الفصل، وذلك وفقا لـ "نوفوستي" الروسية.

تنصح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية، أنه يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم خلال فصل الربيع، فهذه الأغذية تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي ربما فقداها خلال فصل الشتاء وبرودة الطقس.

ونصحت خبيرة التغذية، بضرورة اتباع نظام غذائي يحتوي علي جميع الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والألياف والهدف هو تنشيط الجسم، واستعادة نشاطه، ولذا يعد من المهمة تناول الفواكه والخضروات، فهي أغذية تحتوي علي فيتامين سي، والألياف، ومضادات الأكسدة.

وأشارت، أنه يمكنك تناول الكرنب، لأن غني بنسبة عالية من فيتامين سي، وأيضا الفلفل، والفواكه الحمضية كالبرتقال، والجوافة والفراولة، وأيضا عليك تناول الفجل والخضروات الورقية الغنية بفيتامين أ و ب ود.

وعليك تناول اللحوم، ومنتجات الألبان، والمسكرات، والكبد، والأسماك فجميعها أطعمة مهمة للجسم، خلال فصل الربيع، وتمد الجسم بالعناصر التي فقدها.