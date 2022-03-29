شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 تمارين رياضية لكبار السن.. منها المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة ضروري للأشخاص من جميع الفئات العمرية، وممارسة الرياضة بانتظام حتى لمدة 15 دقيقة يوميًا يحسن المزاج ويقوي العظام ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وحتى بالنسبة لكبار السن ، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام ، وإدارة مستوى ضغط الدم ، والحفاظ على التوازن وتحسين الحالة المزاجية، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل 5 تمارين رياضية لكبار السن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أفضل 5 تمارين رياضية لكبار السنالمشي..

المشي هو تمرين منخفض التأثير يساعدك على حرق كمية جيدة من السعرات الحرارية إنها طريقة سهلة للتحكم في الوزن وتحسين حالتك المزاجية.

الأفضل هو أنه يمكن للشخص أداء هذا النشاط في أي وقت من اليوم، يمكن لجلسة مشي معتدلة لمدة 30 دقيقة في اليوم أن تحافظ على صحتك ولياقتك.

اليوجا..

تعمل اليوجا على زيادة المرونة ونطاق الحركة وتحسين الحالة المزاجية إنه نشاط ممتاز لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل ومشاكل التوازن.

حتى يوجا الكرسي هي بديل ممتاز لكبار السن. إلى جانب اليوجا، يمكن أن يساعد التأمل في الحفاظ على هدوء العقل وزيادة مستويات التركيز وتقليل مستويات التوتر.

السباحة..

السباحة تمرين ممتاز إذا تم إجراؤه بانتظام ولمدة طويلة من الوقت، حيث تساعد السباحة على بناء القدرة على التحمل وقوة العضلات ولياقة القلب والأوعية الدموية. إنه نشاط منخفض التأثير يستهدف عضلات جسمك بالكامل. السباحة في الصيف هي أفضل نشاط لأنها تساعد على الاسترخاء والتغلب على الحرارة.

تمارين الأيروبيك..

من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا لكبار السن آلام المفاصل وضعف الركبتين هذا يجعل من الصعب عليهم أداء معظم التدريبات أو الأنشطة.

تضع التمارين الهوائية ضغطًا أقل على المفاصل وهي اختيار ممتاز لكبار السن بعض التمارين الهوائية التي قد يجربها كبار السن تشمل الركض المائي ورفع الساق وتمارين الضغط في الماء الراكد ولفائف الذراع وركلات الرفرفة.

تمارين وزن الجسم..

تمارين وزن الجسم البسيطة مثل القرفصاء وإطالة الساق أثناء الجلوس ورفع أصابع القدم هي تمارين سهلة لأوزان الجسم يمكن لكبار السن القيام بها.

هذه التمارين لا تضغط كثيرًا على المفاصل، لكنها تساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية، ويمكن أن تساعد تمارين وزن الجسم على تقوية العضلات وتقوية الجسم وبناء كتلة العضلات.